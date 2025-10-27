00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

做夢也沒有想到，2024年買進的00940，放著放著竟然開始賺錢了！

台股已經創新高，但是00940還是沒有成功回到發行價，曾經快要突破百萬的受益人數，短短一年半的時間裡就有超過37萬人選擇離開。

過去常常有人說，00940是因為在台股的高點發行，所以績效表現才會看起來不好，但是事實真的是這個樣子嗎？

2024年4月，募集到1700億的00940正式掛牌，但直到2025年10月，一年半過去發行後大部分的時間，幾乎都是低於10元。

當大盤早就已經從當初的2萬點漲到現在的2萬7千點，結果00940不只沒有成功創新高，甚至直到現在，都還沒有辦法成功佔回最一開始的發行價格。

2024年知美也曾經跟風買進，每個月固定投入5000，定期定額9個月。剛開始買進的時候，00940的價格還有微微上漲，但是隨著時間拉長，價格卻是越來越低。

到了2025年，知美決定停購00940。但是並沒有馬上把手頭上的00940全部賣出，而是放到現在，昨晚發現帳面還在虧損1218元，報酬率是-2.71%，若是算含息總報酬率是+2.48%、現金股利2332塊，總賺賺1104元。

00940主打跟巴菲特一樣的價值投資原則，選股邏輯是從上市上櫃市值前300大的公司裡，利用「三高+三低」（高EPS、高毛利率成長、高ROE，再加上低本益比、低負債比、低下行風險）找到綜合分數排名最高的50間公司。

理想很豐滿，但是現實很骨感，00940最新的淨值組成發現，因為仍破發，所以資本損益平準金是-0.85元，這不只代表價格跌破發行價格，更代表少了其中一項可以用來分配的收益來源，殖利率自然就不太可能有特別亮眼的成績。

00940人氣越來越低，主要有兩個重點：弱勢的股價、不夠高的殖利率。

高股息ETF想要獲得投資人的喜愛，首先要有高殖利率，投資人才不管貼息不貼息，重要的是殖利率要能夠抓住投資人的眼睛。再來要成為市場上第一個開始（例如第一個季配息、第一個配出10%殖利率）。

但是00940身為高股息ETF，共配息16次，竟然只有3次的殖利率高於6%，甚至出現3次的殖利率低於4%。在投資人的眼裡，很明顯就是不及格的表現。

萬幸00940身為月配息ETF，至少在每次配息後都有成功填息。這也是知美持有一年半之後，雖然帳面上虧損，但是實際的含息總報酬率已經翻正的原因。

雖然00940表現真的不好，但是知美至少覺得00940在配息這點上沒有打腫臉充胖子，算是一個還不錯的表現。

過去一年高股息殖利率人人10%，卻很少看到有人討論00940月領1萬配息，需要投入多少本金？因為現實的答案真的太困難了。

知美試算後得出，想要每個月領到1萬，至少需要有250張的00940、成本236萬7千5百元；想要每月領10萬元，至少需要有2500張的00940、成本2367萬元。

而目前00940實際的受益人數62萬人，只有4017人有機會達成月領1萬元的目標，佔全體受益人數不到0.65％。

總結來說，00940主打價值投資，但是股價、殖利率的表現，可以說都是差強人意。

今年1月到10月的平均配息金額是0.034元，以目前股價9.47元計算，殖利率只有4.31%。對於大多數的高股息投資人而言，這樣的殖利率明顯就是不及格，加上股價遲遲無法站回發行價，對知美來說00940已經失去投資價值。

