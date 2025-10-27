快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

聯合新聞網／ 知美Jimmy
曾被視為高股息新寵的00940，股價與殖利率近期仍處低迷中。台股示意圖／中央社
曾被視為高股息新寵的00940，股價與殖利率近期仍處低迷中。台股示意圖／中央社

做夢也沒有想到，2024年買進的00940，放著放著竟然開始賺錢了！

台股已經創新高，但是00940還是沒有成功回到發行價，曾經快要突破百萬的受益人數，短短一年半的時間裡就有超過37萬人選擇離開。

過去常常有人說，00940是因為在台股的高點發行，所以績效表現才會看起來不好，但是事實真的是這個樣子嗎？

2024年4月，募集到1700億的00940正式掛牌，但直到2025年10月，一年半過去發行後大部分的時間，幾乎都是低於10元。

當大盤早就已經從當初的2萬點漲到現在的2萬7千點，結果00940不只沒有成功創新高，甚至直到現在，都還沒有辦法成功佔回最一開始的發行價格。

2024年知美也曾經跟風買進，每個月固定投入5000，定期定額9個月。剛開始買進的時候，00940的價格還有微微上漲，但是隨著時間拉長，價格卻是越來越低。

到了2025年，知美決定停購00940。但是並沒有馬上把手頭上的00940全部賣出，而是放到現在，昨晚發現帳面還在虧損1218元，報酬率是-2.71%，若是算含息總報酬率是+2.48%、現金股利2332塊，總賺賺1104元。

00940主打跟巴菲特一樣的價值投資原則，選股邏輯是從上市上櫃市值前300大的公司裡，利用「三高+三低」（高EPS、高毛利率成長、高ROE，再加上低本益比、低負債比、低下行風險）找到綜合分數排名最高的50間公司。

理想很豐滿，但是現實很骨感，00940最新的淨值組成發現，因為仍破發，所以資本損益平準金是-0.85元，這不只代表價格跌破發行價格，更代表少了其中一項可以用來分配的收益來源，殖利率自然就不太可能有特別亮眼的成績。

00940人氣越來越低，主要有兩個重點：弱勢的股價、不夠高的殖利率。

高股息ETF想要獲得投資人的喜愛，首先要有高殖利率，投資人才不管貼息不貼息，重要的是殖利率要能夠抓住投資人的眼睛。再來要成為市場上第一個開始（例如第一個季配息、第一個配出10%殖利率）。

但是00940身為高股息ETF，共配息16次，竟然只有3次的殖利率高於6%，甚至出現3次的殖利率低於4%。在投資人的眼裡，很明顯就是不及格的表現。

萬幸00940身為月配息ETF，至少在每次配息後都有成功填息。這也是知美持有一年半之後，雖然帳面上虧損，但是實際的含息總報酬率已經翻正的原因。

雖然00940表現真的不好，但是知美至少覺得00940在配息這點上沒有打腫臉充胖子，算是一個還不錯的表現。

過去一年高股息殖利率人人10%，卻很少看到有人討論00940月領1萬配息，需要投入多少本金？因為現實的答案真的太困難了。

知美試算後得出，想要每個月領到1萬，至少需要有250張的00940、成本236萬7千5百元；想要每月領10萬元，至少需要有2500張的00940、成本2367萬元。

而目前00940實際的受益人數62萬人，只有4017人有機會達成月領1萬元的目標，佔全體受益人數不到0.65％。

總結來說，00940主打價值投資，但是股價、殖利率的表現，可以說都是差強人意。

今年1月到10月的平均配息金額是0.034元，以目前股價9.47元計算，殖利率只有4.31%。對於大多數的高股息投資人而言，這樣的殖利率明顯就是不及格，加上股價遲遲無法站回發行價，對知美來說00940已經失去投資價值。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 高股息

知美Jimmy

追蹤

相關新聞

00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

做夢也沒有想到，2024年買進的00940，放著放著竟然開始賺錢了！ 台股已經創新高，但是00940還是沒有成功回到發行價，曾經快要突破百萬的受益人數，短短一年半的時間裡就有超過37萬人選擇離開。 過去常常有人說，00940是因為在台股的高點發行，所以績效表現才會看起來不好，但是事實真的是這個樣子嗎？

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

雖然我在這常常建議不要重押全押台股，但我非常同意剛要加入指數化投資的人，如果一時還沒心理準備作複委託或買海外標的，可以先從台股ETF，例如0050或006208開始。 首先，指數化投資的路很長，

0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

前陣子提到我打算在明年買進0056讓月月配現金流更平均，這個計劃依舊不會改變，明年還是會以高股息為主，讓全年股息突破80萬。 不過在最近這半年自己的實作、AI模擬還有參考其他千萬級投資人的配置方

高股息王者換人做？00945B配息率7.9％震撼市場

台股再創新高，指數一度逼近28,000點，市場一片歡騰，也讓許多投資人陷入兩難：該勇敢追高，還是該收手觀望？此時，穩定的現金流成了關鍵字。與其焦慮漲跌，不如選擇「月月領息」的策略，鎖定穩定配息、收益不

台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

觀察規模前五大季配高股息ETF報酬率（以市價含息計算）翻倍所花費的天數，其中，元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低...

主動式債券ETF 10月以來績效表現佳 投資新寵兒

聯準會預防性降息仍是主旋律，主席鮑爾的發言加深市場對10月與12月降息的預期，加上美中貿易緊張局勢未見緩和，避險情緒升溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。