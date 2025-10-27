快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
初入指數化投資的新手若暫時不熟海外市場，可先從0050、006208等台股ETF著手，提早啟動投資循環、培養風險承受力，再逐步擴展至全球資產配置。中央社
初入指數化投資的新手若暫時不熟海外市場，可先從0050、006208等台股ETF著手，提早啟動投資循環、培養風險承受力，再逐步擴展至全球資產配置。中央社

雖然我在這常常建議不要重押全押台股，但我非常同意剛要加入指數化投資的人，如果一時還沒心理準備作複委託或買海外標的，可以先從台股ETF，例如0050或006208開始。

首先，指數化投資的路很長，而能越早開始是很重要的，如果先買台股ETF，能讓自己更早開始就是好事。

其次，雖然常強調只買台股會有單一市場風險，但年輕或剛投入時的資金比例，佔一生投入的比例並不高，所以並不會是很大的問題，待一段時間心理或知識上準備好之後，再把更多新的資金投入全球股市或賣部分台股轉全球，進而達到最終長期的合理配置比例，都是可行的作法。

再來，之前講過全球分散最重要的目的是面對長期個別市場風險，但短期波動風險不會差太多，所以對投資新手來說，先用台股來體會短期波動，進而了解自己心理上的風險承受度也是很好的。

當然，如果一開始就不會猶豫，直接配置全球股市是很好的。如果有困難，就像這篇講的，先從台股開始，會比一直遲疑什麼都不做要好得多。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 市值型 ETF

延伸閱讀

玉山金（2884）吃下三商壽…股民猶豫要不要「一鍵出清」？網友意見兩極

0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

台股「連假後沒有廉價」！郭哲榮預告：將大噴、挑戰2萬8

玉山金（2884）出價8元換股收購三商壽！老牛提三大挑戰：代價恐不小

相關新聞

00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

做夢也沒有想到，2024年買進的00940，放著放著竟然開始賺錢了！ 台股已經創新高，但是00940還是沒有成功回到發行價，曾經快要突破百萬的受益人數，短短一年半的時間裡就有超過37萬人選擇離開。 過去常常有人說，00940是因為在台股的高點發行，所以績效表現才會看起來不好，但是事實真的是這個樣子嗎？

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

雖然我在這常常建議不要重押全押台股，但我非常同意剛要加入指數化投資的人，如果一時還沒心理準備作複委託或買海外標的，可以先從台股ETF，例如0050或006208開始。 首先，指數化投資的路很長，

0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

前陣子提到我打算在明年買進0056讓月月配現金流更平均，這個計劃依舊不會改變，明年還是會以高股息為主，讓全年股息突破80萬。 不過在最近這半年自己的實作、AI模擬還有參考其他千萬級投資人的配置方

高股息王者換人做？00945B配息率7.9％震撼市場

台股再創新高，指數一度逼近28,000點，市場一片歡騰，也讓許多投資人陷入兩難：該勇敢追高，還是該收手觀望？此時，穩定的現金流成了關鍵字。與其焦慮漲跌，不如選擇「月月領息」的策略，鎖定穩定配息、收益不

台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

觀察規模前五大季配高股息ETF報酬率（以市價含息計算）翻倍所花費的天數，其中，元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低...

主動式債券ETF 10月以來績效表現佳 投資新寵兒

聯準會預防性降息仍是主旋律，主席鮑爾的發言加深市場對10月與12月降息的預期，加上美中貿易緊張局勢未見緩和，避險情緒升溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。