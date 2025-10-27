不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

雖然我在這常常建議不要重押全押台股，但我非常同意剛要加入指數化投資的人，如果一時還沒心理準備作複委託或買海外標的，可以先從台股ETF，例如0050或006208開始。

首先，指數化投資的路很長，而能越早開始是很重要的，如果先買台股ETF，能讓自己更早開始就是好事。

其次，雖然常強調只買台股會有單一市場風險，但年輕或剛投入時的資金比例，佔一生投入的比例並不高，所以並不會是很大的問題，待一段時間心理或知識上準備好之後，再把更多新的資金投入全球股市或賣部分台股轉全球，進而達到最終長期的合理配置比例，都是可行的作法。

再來，之前講過全球分散最重要的目的是面對長期個別市場風險，但短期波動風險不會差太多，所以對投資新手來說，先用台股來體會短期波動，進而了解自己心理上的風險承受度也是很好的。

當然，如果一開始就不會猶豫，直接配置全球股市是很好的。如果有困難，就像這篇講的，先從台股開始，會比一直遲疑什麼都不做要好得多。

