0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享最新存股藍圖，未來將結合高股息、市值型ETF、金融股與黃金，打造兼具現金流與成長動能的多元模型。中央社
前陣子提到我打算在明年買進0056讓月月配現金流更平均，這個計劃依舊不會改變，明年還是會以高股息為主，讓全年股息突破80萬。

不過在最近這半年自己的實作、AI模擬還有參考其他千萬級投資人的配置方式，2年後的存股方向會稍微做些調整，就是全力買進0050，讓整個資產架構更具動能成長。

會這麼決定的主要原因是我在這幾個月使用股票質押買進0050，覺得報酬率相當不錯，就算當時再遇到下殺，對我的資產結構也不會有太大影響，把維持率控制好搭配股息現金流，我認為開質押買指數是可行的方向。

且我不斷用AI測試自己的存股模型，要如何讓目前的模型變得更強？得出的結論都是提升市值型佔比，拉高整體報酬曲線，找出方法後那就訂定計劃開始實作，知己知彼（市場與環境）才能百戰不殆。

以後我的模型結構大概是高股息+市值型+金融股+股票質押+黃金，動中有靜、攻防兼具，有現金流、資本利得還有股票質押當資產加速器，個人認為這樣的模型應該可以應對大多數市場狀況。

不過高股息仍會是我的主力部位，畢竟我還是喜歡領股息、每個月有現金流入帳的感覺，股息是我的基底，讓這套模型順利運轉的關鍵因素，也希望在這樣的模型下，3年後可以將股票市值突破1600萬。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

