高股息王者換人做？00945B配息率7.9％震撼市場

聯合新聞網／ 綜合報導
台股創高、投資人怕追高？凱基美國非投等債（00945B）近一年配息率達7.9%，月月領息、現金流穩定，報酬力不輸高股息ETF。中央社
台股再創新高，指數一度逼近28,000點，市場一片歡騰，也讓許多投資人陷入兩難：該勇敢追高，還是該收手觀望？此時，穩定的現金流成了關鍵字。與其焦慮漲跌，不如選擇「月月領息」的策略，鎖定穩定配息、收益不輸高股息ETF的商品，例如凱基美國非投等債（00945B）。

近一年（去年11月至今年10月）00945B的配息率達 7.9%，遠勝市面上多數高股息ETF。以同期間高股息ETF為例，00940元大台灣價值高息為4.47%、00929復華台灣科技優息為4.60%、00939統一高息動能為4.90%，相比之下，00945B的現金流優勢相當明顯。

不同於追求股價漲跌的股票ETF，00945B主打美國非投資等級公司債，聚焦於BB至B級企業債，票息高、違約率低於市場平均。更重要的是，它採「月配息」制度，每月都有現金流進帳，對需要穩定收入的投資人來說，是相當受歡迎的配置工具。

今年雖然債市受到美元走弱與高利率雙重壓力影響，但00945B的表現仍相對穩健。根據統計，近一年含息總報酬還能有1.5%，領息好安心還沒賠價差，在美債普遍下跌的環境中相當亮眼。當市場預期美國年底可能降息兩碼，代表債券價格將迎來反彈契機，此時進場正好享有「高息＋潛在價差」的雙重優勢。

若以10月配息0.082元、股價約14.12元試算，想每月領1萬元債息，只需約投入172萬元、持有122張，即可穩定領息入帳。對於長期資產配置者來說，這樣的現金流效率依舊相當具吸引力。

在大盤高檔震盪之際，00945B提供投資人一個避開股市波動、同時維持高息報酬的方案。當市場在熱議「台股會不會衝上28,000」時，穩穩領息、降低波動，反而才是最實際的策略。

PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 00940元大臺灣價值高息 00939統一台灣高息動能 月配息

