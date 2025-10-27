台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

觀察規模前五大季配高股息ETF報酬率（以市價含息計算）翻倍所花費的天數，其中，元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30分別花費1,063天至4,373天不等的時間報酬率就達陣100%。

大華優利高填息30是自2022年11月24日掛牌以來，至今用不到三年時間，含息報酬率就正式突破100%，代表投資人若從上市第一天就投入的資金，現在已經成功「翻倍」。除了本身的選股邏輯會挑選出具配息力且能填息的雙策略外，近年來台股表現相當亮眼也扮演關鍵角色。

就當前市場觀察，AI仍是市場最強趨勢，大華優利高填息30經理人郭修誠表示，以當前成分股分析，鴻海、漢唐、京元電子等成分股皆是明顯的AI受惠股，其中鴻海和京元電子皆是在7月換股時的新增成分股，7月以來股價分別上漲超過50%、73%，漢唐則是長期的重點持股，今年股價一度突破千元大關，近期雖回落，但今年以來報酬率也近75%，激勵大華優利高填息30報酬翻倍。

目前台灣有約900萬人投資高股息ETF，長期以來，市場上對高股息ETF常有「只會配息，但漲不動」的刻板印象，然而，這與成分股填息率有很大的關係。郭修誠指出，挑選高股息ETF時，需要同時衡量配息與總報酬表現，高股息ETF也能繳出配息、股價雙贏的成果。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，自2024年以來，國泰永續高股息近六次的填息表現，合計填息率83%，填息次數達五次。他提醒投資人，配息率並不代表ETF的報酬率，如果沒有填息的話，即使有再高的配息，也無法帶來實質的報酬。因此投資不能只以殖利率為訴求，也要同步留意周轉率與費用率等投資成本，才不會顧此失彼，錯失累積資產的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。