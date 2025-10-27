主動式債券ETF 10月以來績效表現佳 投資新寵兒

聯準會預防性降息仍是主旋律，主席鮑爾的發言加深市場對10月與12月降息的預期，加上美中貿易緊張局勢未見緩和，避險情緒升溫，資金持續轉入債券等避險資產。能靈活選債的主動式債券ETF，10月以來績效表現佳，也成為資金新寵。

主動富邦動態入息ETF（00982D）經理人黃詩紋表示，在降息環境下，資金流動性將進一步提升，而美國企業獲利表現穩健，有助強化發行人信用體質，帶動市場對高評級信用債的需求上升。長期而言，投資等級債不僅具備息收，亦可望享有資本利得潛力。

00982D ETF 100%布局投資等級債，並以靈活的「雙率避險」策略為最大特色。00982D被市場譽為「聰明債」，即是因該基金為市場上唯一具備匯率避險機制的主動型債券ETF，經理人可依據市場變化主動調整利率與信用部位，並結合多元資產與衍生工具，尋找具潛力的收益機會。

00982D ETF具備聰明的主動管理與「主動判斷、動態調整、風險控管與策略彈性」四大特色，能在變動市況中創造超額報酬契機。

主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰表示，非投資等級債殖利率正處於10年平均水準，隨著聯準會確定緩降息後，市場資金持續湧進非投等債，該ETF主要優勢來自於投組配置的靈活性。

另一方面，掛牌前布局面對匯率升值下，採取分批布局分散風險，在近日台股高檔震盪下，其表現仍相對穩定，確實發揮債券部位降低波動的效果。過往經驗下，緩降息周期中，非投資等級債券表現明顯較佳，因此持續看好未來表現。

近期美國銀行業傳出放款品質惡化與呆帳增加的消息，雖規模有限、尚未構成系統性風險，但對主動債型ETF而言，這正凸顯其優勢所在。透過專業投研團隊持續追蹤產業信用趨勢，基金能即時「動態調整」持債比重，靈活應對市場變化。

富邦投信指出，主動債ETF即是聰明選債ETF，可說是與傳統被動式債券ETF的優化版。經理人能透過基本面檢視與價值、風險、流動性分析，精準挑選具競爭力標的，「去蕪存菁」建立更具韌性的投資組合。隨著降息循環啟動在即，主動債ETF布局優勢明顯，後市表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。