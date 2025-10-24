快訊

0050奪回雙冠王！市值型當道、高股息退潮？網：哪天大跌又有人說領息好安心

聯合新聞網／ 綜合報導
0050重返ETF「雙冠王」，資產規模逾8,000億、受益人數突破170萬。高股息熱潮退燒，市值型ETF再度成為市場焦點。中央社
近兩年風靡市場的「高股息熱潮」出現變化。隨著台股屢創新高、AI題材續熱，投資人資金開始回流市值型ETF。根據最新統計，元大台灣50（0050）資產規模達8,414億元、受益人數超過170萬人，雙雙超越國泰永續高股息（00878），重新登上ETF「雙冠王」。

理財達人碎念女子指出，0050今年分割並下調經理費後，投資門檻降低，小資族參與度大增。她認為，投資人心態明顯轉向「長期報酬」與「市場代表性」，不再追逐短線高配息，而是願意跟著台股整體成長。碎念女子提醒，市值型ETF雖穩健，但仍有市場波動風險，投資前應了解指數結構與費用率。

不少網友認為這是市場回歸理性，「丟了一堆00878、713，高股息真的不行」、「0050減手續費，大家一起打破兆王」，也有人表示「0056今年還能看」、「市值型20年前就是主流」。部分投資人認為，「高股息太多了，資金都合流到0050」。

但也有反向聲音認為，市場永遠是輪動的，「等哪天大跌，又會有人說領息好安心」、「空頭的時候才會回歸高股息」、「0056越老越有本」。也有網友提到高股息的差異：「多頭年你領的息，是空頭年那些苦逼前人存下來的，你要當前人還是後人？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 規模

美債ETF 吸引避險買盤

美中貿易關係因美國總統川普談話讓市場再生疑慮，加上美國政府停擺持續膠著，避險情緒升溫，部分資金轉入穩健收益型資產，美債成...

外資賣超239億元！這檔ETF竟遭賣逾10萬張 連續三天高居賣超第一名

台股23日收在27,532.26點，下跌116.65點，三大法人賣超249.14億元，尤以外資賣超239.42億元最多，...

0050無腦定期定額買就好？網一看秒答：想太多就不算無腦

一名網友Dcard發文，表示朋友建議他先聽完股癌1到150集再投資，但他沒時間研究，想「無腦定期定額買0050」。不過心裡仍有疑慮：現在台股歷史高點是不是不該進場？長期持有是否也要知道何時賣出？買多少

每月定期定額1萬元…10年後能變多少？莎莉揭密「複利的驚人威力」

想退休的莎莉在影片中分享，只要每月定期定額投入1萬元，時間與紀律就能創造出驚人的資產成長。她以年化報酬率8%為例，帶大家感受「複利」帶來的金錢威力。 存十年：本金投入120萬元，總資產累積181

說美債完蛋的人都跑去哪了？小童「00679B價格曝光」：已在慢慢尋找減碼部位時機

嗨，大家好，我是小童。 你還記得幾個月前有多少人看壞美債、說美元會垮台嗎？而時至今日，那些利空不只是「不跌反漲」，甚至連我們台灣的債券ETF都還不斷創下波段新高。那到底債券ETF的下一步，我們要怎麼

