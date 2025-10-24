0050奪回雙冠王！市值型當道、高股息退潮？網：哪天大跌又有人說領息好安心

近兩年風靡市場的「高股息熱潮」出現變化。隨著台股屢創新高、AI題材續熱，投資人資金開始回流市值型ETF。根據最新統計，元大台灣50（0050）資產規模達8,414億元、受益人數超過170萬人，雙雙超越國泰永續高股息（00878），重新登上ETF「雙冠王」。

理財達人碎念女子指出，0050今年分割並下調經理費後，投資門檻降低，小資族參與度大增。她認為，投資人心態明顯轉向「長期報酬」與「市場代表性」，不再追逐短線高配息，而是願意跟著台股整體成長。碎念女子提醒，市值型ETF雖穩健，但仍有市場波動風險，投資前應了解指數結構與費用率。

不少網友認為這是市場回歸理性，「丟了一堆00878、713，高股息真的不行」、「0050減手續費，大家一起打破兆王」，也有人表示「0056今年還能看」、「市值型20年前就是主流」。部分投資人認為，「高股息太多了，資金都合流到0050」。

但也有反向聲音認為，市場永遠是輪動的，「等哪天大跌，又會有人說領息好安心」、「空頭的時候才會回歸高股息」、「0056越老越有本」。也有網友提到高股息的差異：「多頭年你領的息，是空頭年那些苦逼前人存下來的，你要當前人還是後人？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。