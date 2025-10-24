美債ETF 吸引避險買盤

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美中貿易關係因美國總統川普談話讓市場再生疑慮，加上美國政府停擺持續膠著，避險情緒升溫，部分資金轉入穩健收益型資產，美債成為現階段資金停泊的選項之一，觀察投信發行的債券ETF，10月以來表現前十名清一色為美債ETF。

在績效前十名中，包括元大零息超長美債（00969B）上漲5.7%，復華20年美債、中信美國公債20年、統一美債20年、群益25年美債、國泰20年美債、富邦美債20年、元大美債20年、永豐20年美公債、凱基美債25+，都有3.7%以上漲幅。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，受到政策前景以及地緣政治仍有不確定性干擾下，具防禦性也能提供收益的美債可望續獲資金青睞。隨著利率正常化，債券資本利得空間可望同步放大，長天期美債因存續期間長，在降息過程中受惠程度相對大，建議投資人不妨適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間，也能分散風險，並多一份穩健收益。

凱基美債25+ETF研究團隊表示，9月美國聯準會降息一碼，「風險式管理」降息顯示聯準會對勞動市場放緩的關注增加，在經濟成長趨緩下，聯準會將維持鴿派論調，預期今年底前仍可見兩碼降息，明年第1季預期降息一碼，與市場預期一致。美國長天期公債殖利率於今年9月降息以來下降11.5個基點，達4.56%，殖利率曲線趨平，有鑑於近期長天期債券已反映今年降息預期，今年殖利率走勢將緩步下降。

展望2026年，凱基美債25+ETF研究團隊指出，在美國通膨溫和、勞動市場降溫，預估聯準會貨幣政策仍以鴿派為主，美國長天期利率於明年可能有較多下降空間。惟最近美中貿易紛爭再起，導致市場風險情緒轉趨審慎，短期資金可能由股市轉入債市帶動殖利率向下。若國際紛爭持續增溫，風險情緒更加保守，則債市將有更多表現空間。

整體而言，美債殖利率預期將緩步走降，長期將與聯準會降息方向一致，今年第4季至明年的債市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

