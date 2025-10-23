外資賣超239億元！這檔ETF竟遭賣逾10萬張 連續三天高居賣超第一名

台股23日收在27,532.26點，下跌116.65點，三大法人賣超249.14億元，尤以外資賣超239.42億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資賣超元大台灣50（0050）高達10萬5,747張，已連續3天高居外資單日賣超第一名，且遭外資連續13個交易日賣超。

台股早盤以27,457.07點開低，台積電（2330）開低，終場收在1,450元， 下跌10元，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、南亞科（2408）等電子股也走弱，大盤指數一度下滑至27,371.67點，大跌277.24點，回測10日線；國巨*（2327）、華新科（2492）則領軍被動元件股走強， 成為盤面上的多頭亮點，傳產股的塑膠股、油電燃氣股、食品股、資產股等也各擁題材走多，終場以27,532.26點收盤。

三大法人賣超253.49億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超239.42億元，投信賣超12.22億元；自營商買超（合計）2.5億元，其中自營商（自行買賣）買超5.82億元、自營商（避險）賣超3.32億元。

統計外資賣超前十名個股，外資單日賣超元大台灣50高達10萬5,747張，居外資賣超冠軍，已連續3天高居外資賣超個股第一名，且遭外資連續13個交易日賣超，合計賣超67萬8,960張；若拉長來看，外資近20個交易日僅買超1天，合計近20個交易日賣超元大台灣50高達81萬7,989張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所） 外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。