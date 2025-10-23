快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超239億元！這檔ETF竟遭賣逾10萬張 連續三天高居賣超第一名

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

台股23日收在27,532.26點，下跌116.65點，三大法人賣超249.14億元，尤以外資賣超239.42億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資賣超元大台灣50（0050）高達10萬5,747張，已連續3天高居外資單日賣超第一名，且遭外資連續13個交易日賣超。

台股早盤以27,457.07點開低，台積電（2330）開低，終場收在1,450元， 下跌10元，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、南亞科（2408）等電子股也走弱，大盤指數一度下滑至27,371.67點，大跌277.24點，回測10日線；國巨*（2327）、華新科（2492）則領軍被動元件股走強， 成為盤面上的多頭亮點，傳產股的塑膠股、油電燃氣股、食品股、資產股等也各擁題材走多，終場以27,532.26點收盤。

三大法人賣超253.49億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超239.42億元，投信賣超12.22億元；自營商買超（合計）2.5億元，其中自營商（自行買賣）買超5.82億元、自營商（避險）賣超3.32億元。

統計外資賣超前十名個股，外資單日賣超元大台灣50高達10萬5,747張，居外資賣超冠軍，已連續3天高居外資賣超個股第一名，且遭外資連續13個交易日賣超，合計賣超67萬8,960張；若拉長來看，外資近20個交易日僅買超1天，合計近20個交易日賣超元大台灣50高達81萬7,989張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 三大法人 外資 0050元大台灣50

延伸閱讀

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

主動式台股ETF 發燒

60檔基金淨值 締新猷

台股價跌量縮 外資賣224億

相關新聞

外資賣超239億元！這檔ETF竟遭賣逾10萬張 連續三天高居賣超第一名

台股23日收在27,532.26點，下跌116.65點，三大法人賣超249.14億元，尤以外資賣超239.42億元最多，...

0050無腦定期定額買就好？網一看秒答：想太多就不算無腦

一名網友Dcard發文，表示朋友建議他先聽完股癌1到150集再投資，但他沒時間研究，想「無腦定期定額買0050」。不過心裡仍有疑慮：現在台股歷史高點是不是不該進場？長期持有是否也要知道何時賣出？買多少

每月定期定額1萬元…10年後能變多少？莎莉揭密「複利的驚人威力」

想退休的莎莉在影片中分享，只要每月定期定額投入1萬元，時間與紀律就能創造出驚人的資產成長。她以年化報酬率8%為例，帶大家感受「複利」帶來的金錢威力。 存十年：本金投入120萬元，總資產累積181

說美債完蛋的人都跑去哪了？小童「00679B價格曝光」：已在慢慢尋找減碼部位時機

嗨，大家好，我是小童。 你還記得幾個月前有多少人看壞美債、說美元會垮台嗎？而時至今日，那些利空不只是「不跌反漲」，甚至連我們台灣的債券ETF都還不斷創下波段新高。那到底債券ETF的下一步，我們要怎麼

00918報酬破100％…僅花0056近1/4時間！打破高股息「不會漲」魔咒

00918再創紀錄，2022年11月下旬掛牌以來，到2025年10月22日收盤，以市價計算含息報酬率正式突破100%，代表投資人從00918上市第一天就投入的資金，現在已經成功「翻倍」！ 長期以來，市場上對高股息ETF常有「只會配息，但漲不動」的刻板印象，然而，這與成分股填息率有很大的關係。 00918於2022年11月24日掛牌上市，不到3年的時間就達成含息報酬率翻倍的成就，速度超前，關鍵就在於選股邏輯！

高股息ETF也很會漲 這檔報酬率三年翻倍

大華優利高填息30（00918）再創紀錄，2022年11月下旬掛牌以來，到2025年10月22日收盤，以市價計算含息報酬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。