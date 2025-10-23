0050無腦定期定額買就好？網一看秒答：想太多就不算無腦

一名網友Dcard發文，表示朋友建議他先聽完股癌1到150集再投資，但他沒時間研究，想「無腦定期定額買0050」。不過心裡仍有疑慮：現在台股歷史高點是不是不該進場？長期持有是否也要知道何時賣出？買多少才合適？以及「長期投資0050＝相信台灣」這件事，真的成立嗎？

對此，多數網友認為「無腦投資」其實不是放棄思考，而是建立規律。有人指出：「無腦定期定額目的之一就是分散風險、均攤成本，高點買少、低點買多，長期下來自然平均化。」也有人補充：「既然是存股，重點應該在持續投入，不在於何時賣出。唯一要賣的時候，大概就是你急需現金流的那一天。」

另一派則強調投資規畫的重要性：「先想清楚目的是什麼、預期幾年達成。像我設定20年後退休，要有2000萬，反推每月投3萬、年化報酬8%還不夠，就要拉高投入金額。」也有網友提醒：「既然要判斷入場出場時機，就不是無腦投資；若相信經濟長期成長，那就定期定額，不擇時。」

不少留言也聚焦在「相信台灣」這題上。有人表示：「0050前50大公司幾乎等同投資台灣，有台積電、鴻海、聯發科、台達電這些代表性產業，這就是信任的基礎。」但也有網友持保留態度：「別盲信台灣經濟永遠成長，適度分散美股市場比較穩健。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。