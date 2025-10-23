每月定期定額1萬元…10年後能變多少？莎莉揭密「複利的驚人威力」

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，不過終場大盤跌點縮減至103.5點、報27,648.91點，5日線失而復得。一名網友在PTT股板發文分享自創「強勢股ETF」實驗策略，他表示，目前牛市尚未結束，自己選擇買進「右上角、無前高套牢、屢創新高」的個股，如川湖、台達電等，將10檔個股各配置約10萬元，若跌幅達10%即剃除、持續創高則續抱，想以此方式追蹤績效。該文引起網友討論，有人認為概念接近市場動能ETF，也有人笑稱「你找的其實是0050」。

2025-10-23 07:45