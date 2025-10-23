每月定期定額1萬元…10年後能變多少？莎莉揭密「複利的驚人威力」
想退休的莎莉在影片中分享，只要每月定期定額投入1萬元，時間與紀律就能創造出驚人的資產成長。她以年化報酬率8%為例，帶大家感受「複利」帶來的金錢威力。
存十年：本金投入120萬元，總資產累積181萬元
存二十年：本金投入240萬元，總資產累積573萬元
存三十年：本金投入360萬元，總資產累積高達1,418萬元
莎莉指出，短期內投資成效或許不明顯，但只要願意拉長時間、穩定投入，複利的力量會在中後期逐步展現，讓資產成長呈現爆發性曲線。
◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
