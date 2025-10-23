高股息ETF也很會漲 這檔報酬率三年翻倍

大華優利高填息30（00918）再創紀錄，2022年11月下旬掛牌以來，到2025年10月22日收盤，以市價計算含息報酬率正式突破100%，代表投資人從00918上市第一天就投入的資金，現在已經成功「翻倍」。

長期以來，市場上對高股息ETF常有「只會配息，但漲不動」的刻板印象，然而，這與成分股填息率有很大的關係。00918於2022年11月24日掛牌上市，不到三年達成含息報酬率翻倍，關鍵就在於選股邏輯，00918的追蹤指數––特選台灣優利高填息30指數鎖定獲利品質好、歷史填息紀錄佳的成分股，有效避免掉入空有高息卻缺乏基本面支撐的高殖利率陷阱。同時每年兩次的定期換股，更確保00918在不同產業循環和市場環境下，保持均衡布局，還能持續捕捉市場動能，不斷強化投資組合的上漲潛力。

就當前市場觀察，AI人工智慧仍是市場最強趨勢，00918大華優利高填息30經理人郭修誠表示，以00918當前成分股分析，鴻海（2317）、漢唐（2404）、京元電子（2449）等成分股皆是明顯的AI受惠股，其中鴻海和京元電子皆是在7月換股時的新增成分股，7月以來股價分別上漲超過50%、73%，漢唐則是長期的重點持股，今年股價一度突破千元大關，近期雖回落，但今年以來報酬率也近75%，激勵00918報酬翻倍。

台灣目前有約900萬人投資高股息ETF，但00918不僅配息穩健，更具備強勁的成長動能，用實績說話，翻轉市場刻板印象。郭修誠指出，挑選高股息ETF時，需要同時衡量配息與總報酬表現，許多人對高股息ETF有缺乏上漲動能的刻板印象，但00918的報酬率以實績證明，在「高填息+優選股利」的雙重優勢設計之下，高股息ETF也能繳出配息、股價雙贏的成果。 大華優利高填息30績效及規模前五大季配高股息ETF報酬率達100%花費天數。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。