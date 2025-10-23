00918報酬破100％…僅花0056近1/4時間！打破高股息「不會漲」魔咒

00918再創紀錄，2022年11月下旬掛牌以來，到2025年10月22日收盤，以市價計算含息報酬率正式突破100%，代表投資人從00918上市第一天就投入的資金，現在已經成功「翻倍」！

期間 三個月 六個月 一年 今年以來 二年 成立至今 累積報酬率 7.27% 20.30% 4.89% 7.43% 45.26% 100.28%

資料來源： CMoney ；統計至 2025/10/22 ；含息報酬率；台幣計價

長期以來，市場上對高股息ETF常有「只會配息，但漲不動」的刻板印象，然而，這與成分股填息率有很大的關係。

00918於2022年11月24日掛牌上市，不到3年的時間就達成含息報酬率翻倍的成就，速度超前，關鍵就在於選股邏輯！

00918的追蹤指數––特選臺灣優利高填息30指數鎖定獲利品質好、歷史填息紀錄佳的成分股，有效避免掉入空有高息卻缺乏基本面支撐的高殖利率陷阱。

同時每年2次的定期換股，更確保00918在不同產業循環和市場環境下，保持均衡布局，還能持續捕捉市場動能，不斷強化投資組合的上漲潛力。

就當前市場觀察，AI人工智慧仍是市場最強趨勢，00918經理人郭修誠表示，以00918當前成分股分析，鴻海(2317)、漢唐(2404)、京元電子(2449)等成分股皆是明顯的AI受惠股。

其中鴻海和京元電子皆是在7月換股時的新增成分股，7月以來股價分別上漲超過50%、73%，漢唐則是長期的重點持股，今年股價一度突破千元大關，近期雖回落，但今年以來報酬率也近75%，激勵00918報酬翻倍。

目前台灣有約900萬人投資高股息ETF，但00918不僅配息穩健，更具備強勁的成長動能，用實績說話，翻轉市場刻板印象。

郭修誠指出，挑選高股息ETF時，需要同時衡量配息與總報酬表現，許多人對高股息ETF有缺乏上漲動能的刻板印象，但00918的報酬率以實績證明，在「高填息+優選股利」的雙重優勢設計之下，高股息ETF也能繳出配息、股價雙贏的成果。

ETF代號 ETF簡稱 掛牌日 含息報酬率達100%花費天數 00918 大華優利高填息30 2022/11/24 1063天 00878 國泰永續高股息 2020/7/20 1452天 00713 元大台灣高息低波 2017/9/27 2070天 0056 元大高股息 2007/12/26 4373天 00919 群益臺灣精選高息 2022/10/20 尚未達成

資料來源： CMoney ；統計至 2025/10/22 ；含息報酬率；以收盤市價計

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。