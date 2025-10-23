說美債完蛋的人都跑去哪了？小童「00679B價格曝光」：已在慢慢尋找減碼部位時機

嗨，大家好，我是小童。

你還記得幾個月前有多少人看壞美債、說美元會垮台嗎？而時至今日，那些利空不只是「不跌反漲」，甚至連我們台灣的債券ETF都還不斷創下波段新高。那到底債券ETF的下一步，我們要怎麼規劃、該買還是該賣？以及最新的關鍵區域又在哪呢？

那首先我們先來一一拆解，為什麼當時那麼多人會看空美債。

這當中最主要的論述不外乎就是以下三點：

一是「6月六兆美債到期」、二是「美元面臨貶值壓力」、三是「穆迪調降美債信評」。

第一個：6月六兆美債到期

關於這部分其實當時我們就有分析過，這所謂的「6月六兆美元」並不是單一個6月就要還這麼多，而是今年預估大約有9兆的美債即將到期，其中又約莫有70%的到期是集中在上半年，才因此得出這樣的答案。

那你們說6兆美元很多嗎？其實光是去年每一季的到期規模就已經超過6兆了，更不用說那個吵得沸沸揚揚的「6月六兆美元到期」，還只是上半年的加總，因此這完全是一個假議題。

再來第二個：美元的貶值壓力

當時美元確實相對弱勢，短時間內美元兌台幣的匯率從33一路貶到28，甚至更有恐慌的言論說會到25、會到20之類的。不過隨著時間推移，以及對等關稅的違法，這都讓美元很快又從我們當時預估的28元，重回長期平均的30元大關。

這其實也就是我過去不斷分享的：為什麼不用太擔心美元會無限貶值。

因為最主要我們必須知道，即便美國再怎麼降息好了，以目前的利率目標來看，美國的實質利率仍大機率會大於台灣的實質利率，那就表示美元相對於台幣仍然具有吸引力。

甚至當時大家吵很兇的穩定幣天才法案、大而美法案等等，一堆人覺得會替美元、美債帶來什麼可怕衝擊，不過這些我也都有在當時分析過為什麼我反而抱持不一樣看法。

最後是第三個：美債調降信評

也是我認為最經典、最神奇的地方...

在之前的影片中我說過，以歷史經驗來看，往往當穆迪調降信評的時候，卻也可能是「利空出盡」的開始。而這次美債的走勢，是不是就非常吻合歷史經驗所描述的「利空出盡」？

所以很多時候，歷史雖然不一定百分之百相似，但至少總有一些蛛絲馬跡，是我們可以去借鏡的！

那回到現在，為什麼債券ETF這一波會持續反彈創高呢？

最主要我認為還是要回到「利率走勢」的部分。以目前美國的經濟來看，整體雖看似平穩，但其實就業市場穩中帶弱。尤其現在越來越多美國企業正在縮減人力，以因應物價的蠢蠢欲動與需求端的疲軟。

「救經濟」這件事，勢必還是得透過擴張才有辦法解決。

不過好在目前油價稍微受到控制，因此能緩解物價上升的速度、延長降息的預期。這也讓「年底前再降息兩碼」的聲音不斷湧現，進而推升債券這波走強。

另一方面，美國的一舉一動也影響很大。10月10日，美國宣布對中國課徵100%關稅以防止中國管控稀土資源。消息一出，TLT直接往上攻高。雖然後續川普態度放軟、表示「這是為中國好」，但這樣的反轉並沒有讓TLT轉弱，反而更印證：美債果然還是屬於避險資產的一環！

那到底後續台灣的債券ETF 我們應該怎麼規劃呢？

首先，這波債券市場的輪動偏向「避險需求上升」。這當中包含美中關稅戰、景氣降溫、甚至全球製造業數據放緩，這些都讓市場風險偏好慢慢下降。

風險既然下降，自然相對安全的「公債」與「高信評投等債」就會比較受到市場親睞。

也有很多人問我：「小童，為什麼非投等債ETF好像都漲不上去？」

最主要還是在於經濟放緩。最近幾周，美國非投等債的信用利差從3.4%上升到3.9%，創下近期新高。這代表什麼？代表即便美債殖利率下降，但非投等債的風險溢酬上升更快，自然就導致價格漲不太上去。

這也意味著市場都在擔憂未來可能面臨經濟下行。今年的違約率也因此上升至3.5~4%，高於去年的2.2%。

不過說是這麼說，因為目前仍在「降息循環」，市場仍樂觀期待後續降息。

即便經濟可能卡關，也會因寬鬆政策逐漸好轉。

因此我認為中長期仍不用太過擔心。

尤其再看非投等債ETF的走勢，你要說它沒漲嗎？其實它也從底部反彈了約5%。更不用說，如果以還原K來看，它還是高於剛發行時的價格，甚至逼近波段高點。

所以我認為，如果你是真的有領息需求、也能承受稍高風險，那這一類短天期、並剔除CCC高違約率的非投等債ETF，其實都還算可以安心持有。

其他像00679B元大美債20年，從七月底我們預告轉強後至今，波段累積漲幅就已來到7%。

只不過你問我現在到底還適不適合追？我會認為，如果你沒有配置債券需求，那其實不用特別買。

畢竟目前價格也來到我們之前分享的27點多元附近的關鍵區域，在這邊追並不特別聰明。

老實說，我其實已經在慢慢尋找減碼部分部位的時機，建議可等待拉回到密集成交區、或震盪後再次轉強，才是較安全的切入點；若價格持續往上不回頭，那我會期待29元這邊的關鍵價位。

至於00933B與00937B的看法也一樣，價格逼近前高，短線上先保守觀察。若為領息需求，可壓低比例慢慢買；但若是價差導向，那就暫時偏向保守。以上給大家參考。

那是你呢？你認為債券ETF還可以買嗎？

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。