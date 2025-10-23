債券ETF規模 重回3兆元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

降息循環啟動，市場預期下周Fed即將再降息，現階段資金卡位債券ETF顯著，統計債券ETF整體規模近期創下今年新高，重回3兆大關，且今年來仍有債券ETF規模逆勢增加逾百億，法人表示，隨市場對降息預期樂觀，可伺機布局相關ETF。

雖目前整體債券ETF呈現資金淨流出285.02億元，但根據統計，今年來債券ETF規模仍有逆勢增加，其中群益優選非投等債（00953B）今年來規模逆勢增加220.62億居冠，另外，凱基A級公司債、國泰10Y+金融債、國泰投資級公司債、群益ESG投等債20+等規模皆有百億的增加。整體來看，以非投等債、ESG債最受青睞。

群益投信債券ETF研究團隊表示，9月降息讓債券ETF買盤持續進駐，整體研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發行公司體質仍優，利息保障倍數高於長期均值，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對於這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值留意。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，後續表現可期。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤分析，美國經濟持續穩健，第3季經濟成長率預估達3.8%，衰退可能性低，具備高殖利率優勢的非投資等級債券可望持續受惠降息帶來的資金行情，推升表現空間。

此外，王心妤指出，市場持續關注已延宕逾三周的美國政府關門危機，美國政府關門未解，民主、共和兩黨預算協商僵持不下，遲未通過臨時撥款法案，聯邦政府經費沒著落，各界預期關門時間恐拉長至感恩節前後，市場仍將持續震盪，投資組合中宜納入防禦性資產，以因應市場較大波動變化，此時宜挑選存續期較短的債券，強化投資防禦力，同時也較不受利率波動影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

