主動式台股ETF 發燒

2025年以來，台股主動式ETF受益人數與規模快速成長，成為市場新寵。觀察10月以來五檔主動式台股ETF表現，三檔規模成長，其中，主動安聯台灣高息（00984A）規模與受益人數均來到新高，規模增幅高達75%，受益人也較9月底成長52%。

隨著台股重返27,000點重要指數關卡，面對高檔震盪格局、本淨比來歷史高點，以及市場資金高度集中在AI相關族群等大環境下，挾主動、成長與股息等因子的主動式台股ETF，更容易受到市場青睞。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示， 台股不斷創高，評價也來到相對高檔；就基本面而言，根據預估，2026年企業預估獲利仍往上調整；歷史經驗顯示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪也加劇，但無損多頭行情。

施政廷指出，股市創新高之際，更需重視分散投資，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度；第4季投資策略則可留意，一是AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；四是金融股，受惠降息環境穩定配息來源。

施政廷分析，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但波動度一定會拉大，因此在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意別將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

主動野村台灣50ETF經理人林浩詳表示，隨股市評價墊高，市場對利空敏感度升高，短線波動加劇。市場在反覆消化多空雜陳消息之際，投資信心很快回穩，中長期在企業獲利穩健與AI應用加速落地支撐下，台股多頭格局不變，建議投資人逢回布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。