五檔ETF股價 逆勢衝高

台股昨（22）日拉回，但仍有多檔台股ETF逆勢創下今年來新高價位，包括中信綠能及電動車（00896）、凱基台灣AI50、元大中型100、中信成長高股息、元大高股息等五檔，不僅股價創今年新高，且今年來都有雙位數含息報酬。

隨著美國聯準會啟動降息循環，市場資金動能可望持續獲得挹注，受惠AI趨勢商機的台股，今年以來表現在亞洲主要股市中也很火紅，帶動台股ETF股價動能跟著水漲船高。

加權指數近來再攀新高，昨天在台積電等權值股下跌，呈現漲多拉回修正，下跌103點收27,648點。

凱基台灣AI50ETF研究團隊表示，過去幾個月美、台股市同步上揚主要來自人工智慧（AI）動能，中美貿易爭端或許帶來短期評價面承壓，但長線趨勢結構並未改變，回歸基本面來看，AI投資與生產力革命仍是推動企業獲利成長的核心力量，隨著AI需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續支撐台灣出口成長。

有鑑於AI晶片規格不斷升級，AI晶片密度持續升高，對先進製程與封測技術的良率要求也將不斷升高，台灣相關供應鏈擁有領先對手的技術與在地化供應鏈優勢，可望成為AI趨勢浪潮下的主要受惠者，聚焦布局相關應用的AI題材ETF，值得留意布局。

美中關稅戰影響帶來的短期波動，反而是伺機布局的低接良機。

安聯投信台股團隊分析，隨AI軍備競賽持續，全球主要雲端服務業者（CSP）持續加碼投資，資本支出動能可望延續到明年，加上星際之門（Stargate）計畫及中東主權AI投資，有利於台廠AI供應鏈及半導體產業。

估算2026年整體企業獲利有望持續為正成長，預估成長20%。以類股來看，電子維持高速成長，金融、非金電獲利也呈現成長。

長期成長趨勢科技部分可持續關注AI、半導體供應鏈及半導體製程相關、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級電子等。

安聯投信認為，企業獲利成長仍將是推升股價的動能，AI需求持續強勁，台灣晶圓代工龍頭重要客戶訂單2026年第一、二季將大幅回升，可望形成台股重要支撐；先進製程相關建廠廠務和材料化學品等也將受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。