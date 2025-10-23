快訊

「e添富」平台 掌握ETF脈動

經濟日報／ 記者黃彥宏張瀞文／台北報導

台灣ETF市場近來熱度持續攀升，各類型新產品紛紛掛牌上市，連貝萊德、摩根等國際資產管理集團都來台展開ETF業務。證交所表示，持續鼓勵投信發行多元主題式ETF以豐富產品線，而投資人可善用證交所的「e添富」平台，深入了解各種投資新趨勢。

繼貝萊德標普卓越50（009813）之後，主動摩根美國科技（00989A）昨（22）日以淨值15.25元掛牌，終場跌0.06元，收15.19元，跌幅0.3%，成交量1.3萬張，最新規模為15.4億元。

隨著ETF產業愈來愈多元，證交所順應ETF市場快速發展及投資人對資訊的迫切需求，傾力打造的「e添富」一站式ETF整合資訊平台，並持續優化，希望成為投資人掌握ETF脈動的最佳利器。

而「e添富」的推出正好滿足投資人對於「專業、即時、多元」資訊的需求。平台主要涵蓋三大功能，一、市場統計資訊：透過視覺化工具，將ETF檔數、資產規模、成交狀況、配息月份及各項排名等關鍵數據一目瞭然地呈現，讓投資人快速掌握市場全貌。

二、投資趨勢及策略分享：邀請產學界專家，提供正確且不偏頗的投資策略與趨勢分析，幫助投資人建立健全的投資觀念，破除投資迷思。

三、ETF投資篩選器：提供多元的量化與質化篩選指標，投資人可依據自身需求，快速篩選出符合條件的ETF，精準找到最適合自己的投資標的。

證交所表示，「e添富」平台不僅是資訊的彙整，更希望建構一個健全、友善的ETF投資生態。

近年來，ETF因其分散風險、交易便利的特性，已成為全民理財的顯學，平台透過整合分散在不同環節的資訊，讓投資人不再需要大海撈針，大幅節省研究時間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 平台

相關新聞

他自組「強勢股ETF」3招選股！網看笑：不就是0050

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，不過終場大盤跌點縮減至103.5點、報27,648.91點，5日線失而復得。一名網友在PTT股板發文分享自創「強勢股ETF」實驗策略，他表示，目前牛市尚未結束，自己選擇買進「右上角、無前高套牢、屢創新高」的個股，如川湖、台達電等，將10檔個股各配置約10萬元，若跌幅達10%即剃除、持續創高則續抱，想以此方式追蹤績效。該文引起網友討論，有人認為概念接近市場動能ETF，也有人笑稱「你找的其實是0050」。

23歲少年股神！靠00757＋正2組合突破百萬獲利 網友：台股行情太猛了

年僅23歲的投資新鮮人，在大多頭行情中靠ETF操作突破未實現損益百萬元，分享配置策略引起網友熱議。許多人驚呼「少年股神出現了」，也有人質疑「年紀輕輕本金就這麼多」，討論熱度直逼台股漲勢。 原PO表示

川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，A

五檔ETF股價 逆勢衝高

台股昨（22）日拉回，但仍有多檔台股ETF逆勢創下今年來新高價位，包括中信綠能及電動車（00896）、凱基台灣AI50、...

主動式台股ETF 發燒

2025年以來，台股主動式ETF受益人數與規模快速成長，成為市場新寵。觀察10月以來五檔主動式台股ETF表現，三檔規模成...

債券ETF規模 重回3兆元

降息循環啟動，市場預期下周Fed即將再降息，現階段資金卡位債券ETF顯著，統計債券ETF整體規模近期創下今年新高，重回3...

