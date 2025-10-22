009804穩中求進 4月掛牌以來上漲逾四成

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台積電（2330）於法說會後雖遭短線獲利了結，但法人指出，台積電2奈米製程如期量產、人工智慧（AI）與高效能運算持續驅動產業升級，整體供應鏈動能依舊穩健。聯邦投信指出，短線回檔屬技術性調整，長線結構未受影響，且11月、12月常有法人年底作帳行情，依然值得投資人期待。

聯邦投信分析，回顧2025年前四月，台股受AI估值修正及川普關稅政策反覆影響，指數連四月下跌，其中3月跌幅逾10%，創近年單月新低。但自5月起，隨AI伺服器需求回升與半導體法說釋出正向展望，市場止跌回穩，6至10月已連五紅，累計反彈超過32%，顯示中長期多頭結構未改。

聯邦台精彩50（009804）於今年4月掛牌上市，剛好在台股今年最低點起漲，目前漲幅已逾四成。009804追蹤臺灣50權重上限30%指數，目前最大成分股為台積電占32.2%，其次是鴻海占9.1%、聯發科占6.1%、台達電的5.7%、富邦金占2.3%。

聯邦投信指出，台股第4季通常有旺季行情，可望受惠於企業獲利動能與政策紅利雙重支撐，建議投資人採逢回分批進場策略，布局台股市值型ETF，作為核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

