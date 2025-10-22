快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

頂尖國際資產管理機構挺台再加一 摩根投信首檔主動式ETF風光上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根投信首檔主動式ETF「摩根大美國領先科技」於臺灣證券交易所風光上市。（Phillipe El-Asmar, JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Head of APAC ETF, Digital & Direct(左一)、Travis Spence, JPMorgan Asset Management (UK) Limited Global Head of ETF(左二)、摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維(左三)、證交所董事長林修銘先生(右三)、摩根投信董事長唐德瑜(右二)、摩根投信通路業務部主管張敬杰(右一)。圖／臺灣證券交易所提供
摩根投信首檔主動式ETF「摩根大美國領先科技」於臺灣證券交易所風光上市。（Phillipe El-Asmar, JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Head of APAC ETF, Digital & Direct(左一)、Travis Spence, JPMorgan Asset Management (UK) Limited Global Head of ETF(左二)、摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維(左三)、證交所董事長林修銘先生(右三)、摩根投信董事長唐德瑜(右二)、摩根投信通路業務部主管張敬杰(右一)。圖／臺灣證券交易所提供

全球頂尖資產管理機構摩根資產管理集團（J.P. Morgan Asset Management）透過在台設立的摩根投信，正式加入台灣ETF市場發行人之列。由摩根投信發行首檔主動式ETF產品「摩根大美國領先科技主動式 ETF」（00989A），10月22日正式在臺灣證券交易所掛牌上市。

摩根資產管理集團深耕台灣40年，自金管會於2024年底開放主動式ETF產品以來，摩根即投入資源積極開發主動式ETF商品，推動台灣成為摩根集團在全球拓展主動式ETF的第6個市場，顯見台灣ETF市場深具發展潛能與國際吸引力。

摩根投信今舉辦盛大隆重的掛牌典禮，慶祝其在推出的摩根大美國領先科技主動式 ETF加入上市行列。這次掛牌典禮貴賓雲集，包含摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維、JPMorgan Asset Management (UK) Limited全球ETF主管Mr. Travis Spence、JPMorganAsset Management (Asia Pacific) Limited亞太區ETF主管Mr. Phillipe El-Asmar 等貴賓遠道而來，共同見證歷史性的一刻。

證交所董事長林修銘蒞臨現場致詞表示，摩根資產管理深耕台灣已邁入第 40 年，在主動式投資領域居全球領先地位，並發行全球資產管理規模最大的主動式ETF。摩根這次在台灣發行首檔主動式ETF，不僅是對台灣資本市場潛力的高度重視，更彰顯主管機關打造台灣成為亞洲資產管理中心政策的重大進展。證交所也將持續發揮市場平台功能，協助更多國際業者參與台灣市場，推動 ETF 發展再創高峰。

摩根投信董事長唐德瑜表示，在過去10年全球主動式ETF年複合增長率已超過整體ETF市場增長率，顯示投資人對主動式ETF的高度興趣。摩根大美國領先科技主動式ETF耗費摩根近兩年時間準備，動員集團國內外資源全力協助，促成掛牌上市的成功。摩根也將持續對投研團隊投入最大資源，期待能讓投資人體驗摩根在主動式管理的硬實力，並繼續推出更多服務與創新產品，讓投資人有更多元化的選擇。

金管會致力於打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策，已獲得國際業者的廣泛認同。來自國際的重量級投資機構持續加入台灣ETF市場，為市場注新的活力，充分體現其對台灣經濟韌性與資本市場活力的認可。隨著更多國際經驗和多元商品的進入，加速鞏固台灣成為亞太地區資產管理與配置的重要樞紐。證交所未來也將持續扮演關鍵平台角色，積極配合各項政策順利推動，並攜手各界力量，共同實現台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根投信 ETF

延伸閱讀

亞洲創新籌資平台啟動典禮 產業創新日論壇暨亞洲創新盃決賽圓滿落幕

保險業投資公建三大放寬 預計10月完成修法 預期增加1.6兆資金

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

金融業建言降稅六項 拼亞資中心落地競爭力

相關新聞

23歲少年股神！靠00757＋正2組合突破百萬獲利 網友：台股行情太猛了

年僅23歲的投資新鮮人，在大多頭行情中靠ETF操作突破未實現損益百萬元，分享配置策略引起網友熱議。許多人驚呼「少年股神出現了」，也有人質疑「年紀輕輕本金就這麼多」，討論熱度直逼台股漲勢。 原PO表示

川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，A

00922績效輸給0050、006208！棒棒：雖然配息飆破10%、但終歸要賺價差

00922最近一次配息配出1.25元，換算配息率足足飆破10%，引起許多投資人爭相搶購，規模不到半個月就成長到400億，這檔號稱是進階版的0050，把低碳轉型企業納入，績效真的有打敗0050嗎？ 10月20日是除息日，10月17日是最後買進日，本週以來交易量逼近20萬張，讓這檔市值型的ETF瞬間變成高股息，引爆投資人上車熱潮，也因為規模的增加，讓00922一舉晉升到台股ETF規模中的前11大，打敗00692、僅次於00881。

台股 ETF 受益人連兩周創高 增加118萬人、前十檔高息型占5成最吃香

台股頻創新高，市場投資氣氛持續熱絡，根據集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加80,47...

00918大股東持有3520張…本金近億元！不選0050理由曝光：更喜歡領錢的感覺

＊原文發文時間為10月20日 本次訪談邀請00918大股東，持股張數達3520張的Grace來分享他對存股的看法，關於存股還是那句話，本大利小利不小，配息下降沒關係，那就持續提高張數、衝高帳面總

009804聚焦AI+科技龍頭！法人：回檔正是再平衡買點

近期全球市場波動雖仍高，但風險與轉機並存。法人表示，隨著美國總統川普釋出對中國加徵關稅僅屬暫時性手段，並預計於南韓與中國領導人會晤，市場解讀為中美關係有望短線降溫，全球供應鏈壓力可望趨緩。美國信貸疑慮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。