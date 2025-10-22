頂尖國際資產管理機構挺台再加一 摩根投信首檔主動式ETF風光上市

全球頂尖資產管理機構摩根資產管理集團（J.P. Morgan Asset Management）透過在台設立的摩根投信，正式加入台灣ETF市場發行人之列。由摩根投信發行首檔主動式ETF產品「摩根大美國領先科技主動式 ETF」（00989A），10月22日正式在臺灣證券交易所掛牌上市。

摩根資產管理集團深耕台灣40年，自金管會於2024年底開放主動式ETF產品以來，摩根即投入資源積極開發主動式ETF商品，推動台灣成為摩根集團在全球拓展主動式ETF的第6個市場，顯見台灣ETF市場深具發展潛能與國際吸引力。

摩根投信今舉辦盛大隆重的掛牌典禮，慶祝其在推出的摩根大美國領先科技主動式 ETF加入上市行列。這次掛牌典禮貴賓雲集，包含摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維、JPMorgan Asset Management (UK) Limited全球ETF主管Mr. Travis Spence、JPMorganAsset Management (Asia Pacific) Limited亞太區ETF主管Mr. Phillipe El-Asmar 等貴賓遠道而來，共同見證歷史性的一刻。

證交所董事長林修銘蒞臨現場致詞表示，摩根資產管理深耕台灣已邁入第 40 年，在主動式投資領域居全球領先地位，並發行全球資產管理規模最大的主動式ETF。摩根這次在台灣發行首檔主動式ETF，不僅是對台灣資本市場潛力的高度重視，更彰顯主管機關打造台灣成為亞洲資產管理中心政策的重大進展。證交所也將持續發揮市場平台功能，協助更多國際業者參與台灣市場，推動 ETF 發展再創高峰。

摩根投信董事長唐德瑜表示，在過去10年全球主動式ETF年複合增長率已超過整體ETF市場增長率，顯示投資人對主動式ETF的高度興趣。摩根大美國領先科技主動式ETF耗費摩根近兩年時間準備，動員集團國內外資源全力協助，促成掛牌上市的成功。摩根也將持續對投研團隊投入最大資源，期待能讓投資人體驗摩根在主動式管理的硬實力，並繼續推出更多服務與創新產品，讓投資人有更多元化的選擇。

金管會致力於打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策，已獲得國際業者的廣泛認同。來自國際的重量級投資機構持續加入台灣ETF市場，為市場注新的活力，充分體現其對台灣經濟韌性與資本市場活力的認可。隨著更多國際經驗和多元商品的進入，加速鞏固台灣成為亞太地區資產管理與配置的重要樞紐。證交所未來也將持續扮演關鍵平台角色，積極配合各項政策順利推動，並攜手各界力量，共同實現台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。