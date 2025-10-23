他自組「強勢股ETF」3招選股！網看笑：不就是0050

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，不過終場大盤跌點縮減至103.5點、報27,648.91點，5日線失而復得。一名網友在PTT股板發文分享自創「強勢股ETF」實驗策略，他表示，目前牛市尚未結束，自己選擇買進「右上角、無前高套牢、屢創新高」的個股，如川湖、台達電等，將10檔個股各配置約10萬元，若跌幅達10%即剃除、持續創高則續抱，想以此方式追蹤績效。該文引起網友討論，有人認為概念接近市場動能ETF，也有人笑稱「你找的其實是0050」。

原PO指出，單押強勢股容易因波動而抱不住，因此改以分散配置形式，模擬ETF組合，藉此測試「持續創高的股票是否具護城河」。他認為這種操作能兼顧報酬與風險控制，期望以自組ETF方式分散風險、又不錯過牛市動能。

不少網友指出，原PO概念與「動能因子策略」一致，與市面上如009802等強勢股ETF原理相同，只是換股頻率更高。有留言提醒，「回檔10%就換股會太頻繁，容易錯過後續漲幅」，建議可搭配時間參數或程式回測以提高準確度，也有人建議先研究動能ETF的編制邏輯再行實驗。

另一派網友則認為原PO想法與0050相似，「你在找0050吧？」、「這根本主動型0010 ETF」，嘲諷此法形同自行複製大型指數。也有網友指出市場已有許多表現接近的基金與ETF，強調自組操作成本高、效率低，長期績效未必勝過現成產品。

此外，有人提醒，自組ETF需注意交易成本與零股價差風險，尤其高價股開盤成交易受滑價影響；另有網友分享經驗，建議透過Excel或簡易程式回測，避免用真金白銀實驗。整體而言，多數網友肯定原PO的創意與邏輯思考，但一致認為此策略本質仍屬「動能型主動投資」，成敗關鍵仍在紀律與執行力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。