快訊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

聽新聞
0:00 / 0:00

他自組「強勢股ETF」3招選股！網看笑：不就是0050

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買進數檔強勢股。記者曾原信／攝影 曾原信
網友買進數檔強勢股。記者曾原信／攝影 曾原信

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，不過終場大盤跌點縮減至103.5點、報27,648.91點，5日線失而復得。一名網友在PTT股板發文分享自創「強勢股ETF」實驗策略，他表示，目前牛市尚未結束，自己選擇買進「右上角、無前高套牢、屢創新高」的個股，如川湖、台達電等，將10檔個股各配置約10萬元，若跌幅達10%即剃除、持續創高則續抱，想以此方式追蹤績效。該文引起網友討論，有人認為概念接近市場動能ETF，也有人笑稱「你找的其實是0050」。

原PO指出，單押強勢股容易因波動而抱不住，因此改以分散配置形式，模擬ETF組合，藉此測試「持續創高的股票是否具護城河」。他認為這種操作能兼顧報酬與風險控制，期望以自組ETF方式分散風險、又不錯過牛市動能。

不少網友指出，原PO概念與「動能因子策略」一致，與市面上如009802等強勢股ETF原理相同，只是換股頻率更高。有留言提醒，「回檔10%就換股會太頻繁，容易錯過後續漲幅」，建議可搭配時間參數或程式回測以提高準確度，也有人建議先研究動能ETF的編制邏輯再行實驗。

另一派網友則認為原PO想法與0050相似，「你在找0050吧？」、「這根本主動型0010 ETF」，嘲諷此法形同自行複製大型指數。也有網友指出市場已有許多表現接近的基金與ETF，強調自組操作成本高、效率低，長期績效未必勝過現成產品。

此外，有人提醒，自組ETF需注意交易成本與零股價差風險，尤其高價股開盤成交易受滑價影響；另有網友分享經驗，建議透過Excel或簡易程式回測，避免用真金白銀實驗。整體而言，多數網友肯定原PO的創意與邏輯思考，但一致認為此策略本質仍屬「動能型主動投資」，成敗關鍵仍在紀律與執行力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 分散風險 台股 大盤 台積電 PTT 0050元大台灣50 009802富邦旗艦50

延伸閱讀

00922績效輸給0050、006208！棒棒：雖然配息飆破10%、但終歸要賺價差

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！眾人炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

0056除息後跌至36.5元附近會慢補一些！小犬：漲上去那我至少也有賺到

鴻海（2317）飆高⋯股民嘆「對不起爸爸」獲利了結！網看好股價上3百

相關新聞

他自組「強勢股ETF」3招選股！網看笑：不就是0050

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，不過終場大盤跌點縮減至103.5點、報27,648.91點，5日線失而復得。一名網友在PTT股板發文分享自創「強勢股ETF」實驗策略，他表示，目前牛市尚未結束，自己選擇買進「右上角、無前高套牢、屢創新高」的個股，如川湖、台達電等，將10檔個股各配置約10萬元，若跌幅達10%即剃除、持續創高則續抱，想以此方式追蹤績效。該文引起網友討論，有人認為概念接近市場動能ETF，也有人笑稱「你找的其實是0050」。

23歲少年股神！靠00757＋正2組合突破百萬獲利 網友：台股行情太猛了

年僅23歲的投資新鮮人，在大多頭行情中靠ETF操作突破未實現損益百萬元，分享配置策略引起網友熱議。許多人驚呼「少年股神出現了」，也有人質疑「年紀輕輕本金就這麼多」，討論熱度直逼台股漲勢。 原PO表示

川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，A

五檔ETF股價 逆勢衝高

台股昨（22）日拉回，但仍有多檔台股ETF逆勢創下今年來新高價位，包括中信綠能及電動車（00896）、凱基台灣AI50、...

主動式台股ETF 發燒

2025年以來，台股主動式ETF受益人數與規模快速成長，成為市場新寵。觀察10月以來五檔主動式台股ETF表現，三檔規模成...

債券ETF規模 重回3兆元

降息循環啟動，市場預期下周Fed即將再降息，現階段資金卡位債券ETF顯著，統計債券ETF整體規模近期創下今年新高，重回3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。