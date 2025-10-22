快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

摩根00989A正式掛牌 發揮主動式管理配置優勢 擺脫指數限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
（由左至右）摩根亞太區ETF直銷暨數位主管 Philippe El-Asmar、摩根資產管理全球 ETF 團隊主管Travis Spence、摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢 國維、證交所董事⾧林修銘、摩根投信董事⾧唐德瑜、及摩根投信通路業務 部主管張敬杰共同啟動「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」掛牌儀式。圖／證交所提供
（由左至右）摩根亞太區ETF直銷暨數位主管 Philippe El-Asmar、摩根資產管理全球 ETF 團隊主管Travis Spence、摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢 國維、證交所董事⾧林修銘、摩根投信董事⾧唐德瑜、及摩根投信通路業務 部主管張敬杰共同啟動「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」掛牌儀式。圖／證交所提供

在市場諸多關注美國科技股的當下，摩根資產管理宣布，「摩根大美國領先科技主動式ETF」（00989A）已於10月22日正式掛牌交易。投資人自即刻起，不但可透過新台幣直接參與美國科技股的成⾧趨勢，也可以透過主動式ETF在「主動管理」上的優勢，分散大盤指數對投資組合的限制，增加創造超額回報的機會。

摩根資產管理表示，目前國內ETF市場還是以市值型的ETF居多，投資標的多數也集中在台股或美債。然而，在「摩根大美國領先科技主動式ETF」掛牌後，台灣ETF的市場版圖也會更加多元，投資人在資產配置上也會有更多的選擇空間。

摩根投信董事⾧唐德瑜表示，摩根大美國領先科技主動式ETF在今日的掛牌只是起點，未來摩根將引入全球資源，持續給投資人在主動式ETF上帶來更多的創新，並深度參與台灣ETF市場的創新與發展。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金經理人蓋欣聖表示，儘管美中貿易戰可能再起導致市場再次陷入震盪，不過正因為「主動管理」可以透過「跨市值」與「跨產業」的投資策略，布局在美國市場掛牌的AI、雲端運算、生物科技、金融科技等大、中及小型新興科技公司，因此透過這種方式，經理團隊反而可以替投資人分散大盤指數對投資組合造成的限制。

摩根大美國領先科技主動式ETF產品經理溥琪淋也指出，目前美國科技股高估值現象，主要集中於前10大市值企業，這幾家企業的平均本益比約30倍，遠高於其餘490家公司均值的19倍；這也顯示儘管部分大型科技股的估值偏高，但整體美股市場並未失衡。因此投資人可透過布局主動式ETF的方式，去降低大盤指數集中於高估值個股的風險。

唐德瑜表示，摩根資產管理集團已連續兩年榮獲「最佳ETF資產管理公司」殊榮，足見摩根在ETF上的投資實力已深受市場肯定；投資人除了可以單筆投資外，我們更鼓勵大家可用定期定額的方式⾧期資「摩根大美國領先科技主動式ETF」，而摩根也會持續打造更多元的主動式ETF方案，協助投資人提升資產配置效率。

證交所也提醒，近期全球市場屢創新高，惟仍受美中貿易摩擦、地緣政治發展及利率政策變動等因素影響。投資人應保持警覺，審慎評估自身的風險承受能力與投資目標，並以⾧期布局與分散投資策略因應市場波動，降低短期情緒與外部事件對投資組合的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 摩根投信

延伸閱讀

傳沙國王儲下月訪華府 爭取與美簽安全協議

談判前「逆著來」 …北京不甩美施壓 擴大購買俄國原油

【重磅快評】從不支持台獨改稱反對台獨？川普或已在慎重思考

美國F-1學生簽申請換H-1B 不收10萬元

相關新聞

23歲少年股神！靠00757＋正2組合突破百萬獲利 網友：台股行情太猛了

年僅23歲的投資新鮮人，在大多頭行情中靠ETF操作突破未實現損益百萬元，分享配置策略引起網友熱議。許多人驚呼「少年股神出現了」，也有人質疑「年紀輕輕本金就這麼多」，討論熱度直逼台股漲勢。 原PO表示

川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，A

00922績效輸給0050、006208！棒棒：雖然配息飆破10%、但終歸要賺價差

00922最近一次配息配出1.25元，換算配息率足足飆破10%，引起許多投資人爭相搶購，規模不到半個月就成長到400億，這檔號稱是進階版的0050，把低碳轉型企業納入，績效真的有打敗0050嗎？ 10月20日是除息日，10月17日是最後買進日，本週以來交易量逼近20萬張，讓這檔市值型的ETF瞬間變成高股息，引爆投資人上車熱潮，也因為規模的增加，讓00922一舉晉升到台股ETF規模中的前11大，打敗00692、僅次於00881。

台股 ETF 受益人連兩周創高 增加118萬人、前十檔高息型占5成最吃香

台股頻創新高，市場投資氣氛持續熱絡，根據集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加80,47...

00918大股東持有3520張…本金近億元！不選0050理由曝光：更喜歡領錢的感覺

＊原文發文時間為10月20日 本次訪談邀請00918大股東，持股張數達3520張的Grace來分享他對存股的看法，關於存股還是那句話，本大利小利不小，配息下降沒關係，那就持續提高張數、衝高帳面總

009804聚焦AI+科技龍頭！法人：回檔正是再平衡買點

近期全球市場波動雖仍高，但風險與轉機並存。法人表示，隨著美國總統川普釋出對中國加徵關稅僅屬暫時性手段，並預計於南韓與中國領導人會晤，市場解讀為中美關係有望短線降溫，全球供應鏈壓力可望趨緩。美國信貸疑慮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。