摩根00989A正式掛牌 發揮主動式管理配置優勢 擺脫指數限制

在市場諸多關注美國科技股的當下，摩根資產管理宣布，「摩根大美國領先科技主動式ETF」（00989A）已於10月22日正式掛牌交易。投資人自即刻起，不但可透過新台幣直接參與美國科技股的成⾧趨勢，也可以透過主動式ETF在「主動管理」上的優勢，分散大盤指數對投資組合的限制，增加創造超額回報的機會。

摩根資產管理表示，目前國內ETF市場還是以市值型的ETF居多，投資標的多數也集中在台股或美債。然而，在「摩根大美國領先科技主動式ETF」掛牌後，台灣ETF的市場版圖也會更加多元，投資人在資產配置上也會有更多的選擇空間。

摩根投信董事⾧唐德瑜表示，摩根大美國領先科技主動式ETF在今日的掛牌只是起點，未來摩根將引入全球資源，持續給投資人在主動式ETF上帶來更多的創新，並深度參與台灣ETF市場的創新與發展。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金經理人蓋欣聖表示，儘管美中貿易戰可能再起導致市場再次陷入震盪，不過正因為「主動管理」可以透過「跨市值」與「跨產業」的投資策略，布局在美國市場掛牌的AI、雲端運算、生物科技、金融科技等大、中及小型新興科技公司，因此透過這種方式，經理團隊反而可以替投資人分散大盤指數對投資組合造成的限制。

摩根大美國領先科技主動式ETF產品經理溥琪淋也指出，目前美國科技股高估值現象，主要集中於前10大市值企業，這幾家企業的平均本益比約30倍，遠高於其餘490家公司均值的19倍；這也顯示儘管部分大型科技股的估值偏高，但整體美股市場並未失衡。因此投資人可透過布局主動式ETF的方式，去降低大盤指數集中於高估值個股的風險。

唐德瑜表示，摩根資產管理集團已連續兩年榮獲「最佳ETF資產管理公司」殊榮，足見摩根在ETF上的投資實力已深受市場肯定；投資人除了可以單筆投資外，我們更鼓勵大家可用定期定額的方式⾧期資「摩根大美國領先科技主動式ETF」，而摩根也會持續打造更多元的主動式ETF方案，協助投資人提升資產配置效率。

證交所也提醒，近期全球市場屢創新高，惟仍受美中貿易摩擦、地緣政治發展及利率政策變動等因素影響。投資人應保持警覺，審慎評估自身的風險承受能力與投資目標，並以⾧期布局與分散投資策略因應市場波動，降低短期情緒與外部事件對投資組合的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。