23歲少年股神！靠00757＋正2組合突破百萬獲利 網友：台股行情太猛了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股20日開高走高，終場上漲386.26點，收27688.63點，刷新收盤新高紀錄，成交值新台幣4858.59億元。台積電與鴻海聯手拉抬，分別上漲30元、12元。中央社記者謝佳璋攝 114年10月20日 中央通訊社
年僅23歲的投資新鮮人，在大多頭行情中靠ETF操作突破未實現損益百萬元，分享配置策略引起網友熱議。許多人驚呼「少年股神出現了」，也有人質疑「年紀輕輕本金就這麼多」，討論熱度直逼台股漲勢。

原PO表示，自己在23歲時達成「未實現損益突破百萬」的目標，主要持有ETF為統一FANG+（00757），雖然受匯率影響績效不如預期，但仍看好AI題材持續發展。

他分享自己的新配置將採4：3：3比例分配；00757佔40%、加權正2（00631L）佔30%、現金30%，以動態調整β值的方式高檔減碼、低點加碼，強調「行情再高也要保持彈性」。

不少網友給予肯定與祝福：「恭喜，我也是757愛好者」、「年紀輕輕超厲害」、「23歲破百萬太猛」、「真的會不想上班」。也有人表示受到激勵：「我也00935＋QQQ努力中」、「今年真是大行情，恭喜有跟上」。

也有網友提出不同看法：「匯率只是小原因，757今年漲幅不強」、「經理費太高我全出掉改買QQQ」、「畢業兩年本金160萬，家裡是不是有礦？」。另有人提醒：「雖然多頭年順勢很好賺，但要留意空頭時資產配置風險」、「手上現金太多不知道怎麼辦，其實也代表心裡怕高」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00631L元大台灣50正2

