金融股年末可望補漲 00878先卡位

台股加權指數近日最高達27,969點，與28,000點僅差臨門一腳，國泰投信表示，台股仍處在相對高檔，若投資人擔心追高則可以逢低買進方式布局。觀察全台受益人數最多的ETF國泰永續高股息ETF（00878）10月交易火熱，00878自10月以來的日平均成交量逾5萬張，仍是ETF市場主角。

00878基金經理人江宇騰表示，全球經濟受惠智慧型手機與雲端應用發展，包括Google與輝達（NVIDIA）等美國大企業掌握AI科技命脈，帶動美股評價不斷上修，由於台股與美股關聯性強，未來在AI產業持續推動下，新一輪科技商機有望推動台股評價持續上修，00878持有近5成的AI概念股，包括聯電（2303）、華碩（2357）、聯發科（2454）、日月光（3711）及廣達（2382）等企業，布局封測、伺服器組裝及晶片設計等完整產業供應鏈，雲端服務供應商(CSP)資本支出持續上修，主計處亦二度上修今年出口增速，AI狂潮將持續推動台灣經濟成長，後市表現可期。

除捕捉AI浪潮，00878亦持有近3成的金融股，如國泰金（2882）、中信金（2891）與富邦金（2881）。受到今年AI表現強勁，對於金融股表現同樣不俗；各家金控在投資操作上也多有布局AI產業，在台股屢創高之際，金融業在年末可望迎來補漲行情，提前布局更有機會卡位成長契機。

00878經理人江宇騰補充，根據9月投信投顧公會資料指出，00878受益人數近180萬位居全台最多受益人數ETF；基金規模達新台幣4,560億元，為全台境內規模最大的ESG基金，且觀察自2024年以來，00878近6次的填息表現，合計填息率83%，填息次數五次，江宇騰也補充，配息率並不代表ETF的報酬率，如果沒有填息的話，即使有再高的配息，也無法帶來實質的報酬。因此投資不能只以基金的殖利率為訴求，也要同步留意周轉率與費用率等投資成本，才不會顧此失彼，錯失累積資產的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。