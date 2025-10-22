降息循環啟動 投等債配置價值升

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B），公告成立以來的第13次預估配息金額，預計每受益權單位數配發0.066元，除息日訂於2025年11月3日，有意參與本次除息的投資人，最後買進日為10月31日，預計2025年11月27日發放配息。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，隨著美國聯準會（Fed）9月如期降息一碼，加上點陣圖政策路徑與市場降息預期吻合，維持今年仍有兩碼的降息空間。另外，觀察國際資本流動報告，美債需求持穩、帶動殖利率向下，影響十年期公債殖利率走向波動，預期將使美國十年期公債殖利率在4%~5%區間下緣震盪。

中美貿易衝突目前仍處於協商的階段，短期將增加債券殖利率波動度，但長期對債市基本面影響仍較有限，因美國經濟目前尚屬穩健，且如面臨經濟下行，聯準會仍有降息空間可刺激國內經濟。隨著10月FOMC利率決策會議召開在即， FED主席鮑爾近日在公開活動提及通膨緩步上升、勞動市場也有下行風險，談話被視為偏鴿，市場預期月底降息一碼機會再升高、並預期年底之前仍有兩碼的降息空間，債券價格潛在資本利得空間浮現。

整體而言，於降息趨勢下，債市配置價值上升，並可做為投資組合分散風險之重要投資工具。然而，預防性降息期間債券利率未必一路向下，債券ETF操作建議留意票面利率相對高的投資等級債，以享有降息後的資本利得空間；留意相較美債更具利差優勢的信用債，以增加息收收益，並縮短存續天期，以降低利率波動風險。

根據凱基投信官網顯示，截至10月17日為止，凱基A級公司債總計364檔成分債，基金平均票面利率6.25%，基金平均殖利率5.22%，基金存續期間11.82年，票面利率高、存續期間適中，適度降低受公債殖利率波動的影響。凱基A級公司債自掛牌以來，已完成12次配息，在市場仍處震盪週期、降息趨勢下，有望成為投資人分散風險的另一個投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。