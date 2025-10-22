川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，AI引爆的電力需求，已成為推動綠電產業的全新引擎。

AI資料中心被視為「吃電巨獸」，傳統電網擴建緩不濟急，Bloom Energy執行長便稱，其「即插即用」的燃料電池方案，能於90天內快速供電，正好解決AI企業的燃眉之急。此一優勢吸引甲骨文、亞馬遜等科技巨擘合作，更獲資產管理公司Brookfield豪擲50億美元投資。

富蘭克林華美投信分析，除了AI題材，看似利空的美國《大而美法案》也成意外助攻，法案對中國供應鏈的限制，引發一波「搶裝潮」，反而鞏固了美國本土廠商的訂單與根基。放眼全球，歐盟、澳洲等國持續加碼綠色轉型政策，為產業提供長期支撐。

這股綠色浪潮也吹向台股，相關ETF成為盤面焦點。據統計，FT潔淨能源ETF（00899）近一個月大漲近16%，績效稱冠；中信電池及儲能（00902）、富邦ESG綠色電力（00920）等漲幅也逾12%，遠勝大盤表現，顯示投資人對潔淨能源後市充滿信心。

近期績效前10原型ETF

代號 股票代號 收盤價(元) 近1個月漲幅(%) 近3個月漲幅(%) 今年以來漲幅(%) 00899 FT潔淨能源 19.84 15.96 27.51 44.61 00909 國泰數位支付服務 47.5 15.83 31.65 52.51 00893 國泰智能電動車 32.2 13.46 26.13 26.65 00735 國泰臺韓科技 47.25 13.45 33.06 44.84 00902 中信電池及儲能 12.36 12.88 39.50 29.45 00920 富邦ESG綠色電力 17.54 12.44 26.83 35.47 0052 富邦科技 251.2 11.72 25.51 30.11 00911 兆豐洲際半導體 31.06 11.09 24.94 20.44 00910 第一金太空衛星 42.58 10.89 24.83 50.26 006208 富邦台50 146.85 10.66 23.51 29.36 台灣加權指數 27648.91 8.09 18.34 20.48

資料來源： CMoney 資料日期： 2025.10.22

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。