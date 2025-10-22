川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高
美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，AI引爆的電力需求，已成為推動綠電產業的全新引擎。
AI資料中心被視為「吃電巨獸」，傳統電網擴建緩不濟急，Bloom Energy執行長便稱，其「即插即用」的燃料電池方案，能於90天內快速供電，正好解決AI企業的燃眉之急。此一優勢吸引甲骨文、亞馬遜等科技巨擘合作，更獲資產管理公司Brookfield豪擲50億美元投資。
富蘭克林華美投信分析，除了AI題材，看似利空的美國《大而美法案》也成意外助攻，法案對中國供應鏈的限制，引發一波「搶裝潮」，反而鞏固了美國本土廠商的訂單與根基。放眼全球，歐盟、澳洲等國持續加碼綠色轉型政策，為產業提供長期支撐。
這股綠色浪潮也吹向台股，相關ETF成為盤面焦點。據統計，FT潔淨能源ETF（00899）近一個月大漲近16%，績效稱冠；中信電池及儲能（00902）、富邦ESG綠色電力（00920）等漲幅也逾12%，遠勝大盤表現，顯示投資人對潔淨能源後市充滿信心。
近期績效前10原型ETF
|代號
|股票代號
|收盤價(元)
|近1個月漲幅(%)
|近3個月漲幅(%)
|今年以來漲幅(%)
|00899
|FT潔淨能源
|19.84
|15.96
|27.51
|44.61
|00909
|國泰數位支付服務
|47.5
|15.83
|31.65
|52.51
|00893
|國泰智能電動車
|32.2
|13.46
|26.13
|26.65
|00735
|國泰臺韓科技
|47.25
|13.45
|33.06
|44.84
|00902
|中信電池及儲能
|12.36
|12.88
|39.50
|29.45
|00920
|富邦ESG綠色電力
|17.54
|12.44
|26.83
|35.47
|0052
|富邦科技
|251.2
|11.72
|25.51
|30.11
|00911
|兆豐洲際半導體
|31.06
|11.09
|24.94
|20.44
|00910
|第一金太空衛星
|42.58
|10.89
|24.83
|50.26
|006208
|富邦台50
|146.85
|10.66
|23.51
|29.36
|台灣加權指數
|27648.91
|8.09
|18.34
|20.48
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.22
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
