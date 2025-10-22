快訊

川普唱衰擋不住！潔淨能源逆勢飆漲500％ 三大引擎推升新高

聯合新聞網／ 綜合報導
AI帶動綠電逆襲，美國燃料電池與太陽能概念股聯袂飆漲。Bloom Energy半年暴漲537%、肖爾斯科技漲逾2倍，法人指出AI電力需求成為綠能新引擎，也帶動台股00899、00902、00920等ETF同步走強。圖／本報資料照片
AI帶動綠電逆襲，美國燃料電池與太陽能概念股聯袂飆漲。Bloom Energy半年暴漲537%、肖爾斯科技漲逾2倍，法人指出AI電力需求成為綠能新引擎，也帶動台股00899、00902、00920等ETF同步走強。圖／本報資料照片

美國總統川普頻頻唱衰綠電，揚言取消相關補貼，不料市場完全不買單。近半年來，潔淨能源股上演驚天大逆轉，燃料電池龍頭Bloom Energy股價狂飆537%，太陽能廠肖爾斯科技也大漲222%，法人指出，AI引爆的電力需求，已成為推動綠電產業的全新引擎。

AI資料中心被視為「吃電巨獸」，傳統電網擴建緩不濟急，Bloom Energy執行長便稱，其「即插即用」的燃料電池方案，能於90天內快速供電，正好解決AI企業的燃眉之急。此一優勢吸引甲骨文、亞馬遜等科技巨擘合作，更獲資產管理公司Brookfield豪擲50億美元投資。

富蘭克林華美投信分析，除了AI題材，看似利空的美國《大而美法案》也成意外助攻，法案對中國供應鏈的限制，引發一波「搶裝潮」，反而鞏固了美國本土廠商的訂單與根基。放眼全球，歐盟、澳洲等國持續加碼綠色轉型政策，為產業提供長期支撐。

這股綠色浪潮也吹向台股，相關ETF成為盤面焦點。據統計，FT潔淨能源ETF（00899）近一個月大漲近16%，績效稱冠；中信電池及儲能（00902）、富邦ESG綠色電力（00920）等漲幅也逾12%，遠勝大盤表現，顯示投資人對潔淨能源後市充滿信心。

近期績效前10原型ETF

代號股票代號收盤價(元)近1個月漲幅(%)近3個月漲幅(%)今年以來漲幅(%)
00899FT潔淨能源19.8415.9627.5144.61
00909國泰數位支付服務47.515.8331.6552.51
00893國泰智能電動車32.213.4626.1326.65
00735國泰臺韓科技47.2513.4533.0644.84
00902中信電池及儲能12.3612.8839.5029.45
00920富邦ESG綠色電力17.5412.4426.8335.47
0052富邦科技251.211.7225.5130.11
00911兆豐洲際半導體31.0611.0924.9420.44
00910第一金太空衛星42.5810.8924.8350.26
006208富邦台50146.8510.6623.5129.36
台灣加權指數27648.918.0918.3420.48

資料來源：CMoney　資料日期：2025.10.22

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

