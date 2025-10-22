台股 ETF 受益人連兩周創高 增加118萬人、前十檔高息型占5成最吃香

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來受益人增加前十名的台股ETF。資料來源：CMONEY、2025/10/17
台股頻創新高，市場投資氣氛持續熱絡，根據集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加80,479人，統計總人數來到1,141萬2,133人，連續2周創新高，今年來增加118萬6,297人。

進一步觀察今年來台股ETF受益人單檔表現，增加前十名依序為元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、富邦台50（006208）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、富邦旗艦50（009802）；以類型來看，包括00919、0056、00878等高息型台股ETF共有5檔上榜最多，顯示出投資人在台股高檔之際，對於相對穩健的高息型ETF還是偏愛，今年投資人的新寵主動式ETF僅00982A、00981A上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股。

群益投信台股ETF研究團隊指出，從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

00919經理人謝明志表示，降息循環啟動，除了市場資金充沛外，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

00982A經理人陳沅易指出，台股後市來看，大盤仍處多頭格局，應逐步分批布局中長線趨勢標的，建議採取成長股與價值股雙軌並重，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利/資本雙漲利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

