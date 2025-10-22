00922績效輸給0050、006208！棒棒：雖然配息飆破10%、但終歸要賺價差

00922最近一次配息配出1.25元，換算配息率足足飆破10%，引起許多投資人爭相搶購，規模不到半個月就成長到400億，這檔號稱是進階版的0050，把低碳轉型企業納入，績效真的有打敗0050嗎？

10月20日是除息日，10月17日是最後買進日，本週以來交易量逼近20萬張，讓這檔市值型的ETF瞬間變成高股息，引爆投資人上車熱潮，也因為規模的增加，讓00922一舉晉升到台股ETF規模中的前11大，打敗00692、僅次於00881。

00922主要特色、選股邏輯

00922在2023年3月27日掛牌上市，追蹤MSCI臺灣領袖50精選指數，發行價15元，是半年配ETF，擁有收益平準金機制，風險等級RR4。

00922篩選機制以獲利能力為首要條件，剔除近四季每股盈餘為負的企業，然後依市值排序，挑選出具代表性的50檔台股龍頭，並考量MSCI企業低碳轉型分數後進行調整後市值加權。

選股中半導體產業佔了52.02%，其次為金融保險佔比12.66%。

前10大成分股中，台積電佔40.1%，第二名鴻海佔5.4%。

00922過往配息

00922每年的第一次總是配較少，第二次配較多，撇除2023年新成立未滿一年，2024年總股利為1.38元、2025年總股利1.88元，上市以來共配發了3.83元。

配息來源分佈幾乎都集中在資本利得，從最近一次的配息來源來看，比例高達7成，其次則來自於股利所得。

此外，00922每次除息後也均填息，雖然2024年下半年未在當期填息，但隨著股價長期向上，目前也早已完成填息。

00922 VS. 其他市值型ETF

將市面上10檔市值型ETF做比對：

0050、006208是純市值型ETF，其他8檔類市值型ETF，以市值為基底加入了各項篩選因子，分別有00692、00728、00850、00905、00912、00921和00923。

台積電佔比：0050、006208高達6成以上，其他類市值型的ETF則是以00692的含積量56.85%最多，最低的則是00921，因為採用等權重機制，僅佔4.14%。

回顧今年以來績效：前三名跟台積電的佔比成正比，而00922則是位居第四。

若從2024年以來到現在的表現來看，0050、006208績效高達9成以上，00922雖有68.93%，但報酬卻少了0050起碼2成以上。

若從0092上市時間點開始計算，0050、006208依舊領先，00905、00692在其後，都是超過100%以上的報酬，第五名則是00922，報酬為98.23%。

00922有機會取代0050？

在選股邏輯方面，00922多納入了低碳轉型和獲利穩定性等篩選標準，0050緊追市值前50大企業。

在台積電權重方面，00922對單一個股的集中度較低，能有效分散風險，當台積電大漲或大跌時，0050的波動會更劇烈。

殖利率方面，00922年配息約6-8%、0050約2-4%，00922在配息表現上通常更優於0050。

總結而言，00922無法取代0050的限制，第一個是潛在報酬可能落後，由於00922對於台積電的權重設限，當台積電股價大漲時0050因為持有更高的權重，報酬率會超越00922。

第二個是指數追蹤目標不同，0050追蹤的是最廣泛具代表性的臺灣50指數，而00922追蹤的是MSCI臺灣領袖50精選指數，則額外加入了低碳篩選因子，雖然兩者都追蹤大型市值股，但選股邏輯的差異會導致長期績效略有不同。

買入00922已過去兩年多，目前績效還是無法打敗0050，雖然祭出超高的配息率，但市值型的定位還需回歸到賺價差。

就目前來看，無論是對投資小白或是手上沒有任何一檔市值型標的的人來說，0050、006208仍然是首選。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。