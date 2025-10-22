00918大股東持有3520張…本金近億元！不選0050理由曝光：更喜歡領錢的感覺

＊原文發文時間為10月20日

本次訪談邀請00918大股東，持股張數達3520張的Grace來分享他對存股的看法，關於存股還是那句話，本大利小利不小，配息下降沒關係，那就持續提高張數、衝高帳面總值來彌補就好，強者不會抱怨環境，他們只會解決問題。

除了存股的話題之外，我還有請Grace分享關於職場的看法，因為他的本業收入相當高；我實在好奇這麼厲害的人是抱持什麼心態在工作的...

我想各個領域應該都一樣，抱持正面態度當一個願意給予的人，磁場跟運氣都不會太差，這些正能量最後會轉化成最實際的報酬回到你的身上。

您目前將資金主要集中在00918，想請您簡單分享對00918的看法。

您目前本金快接近一億，想請問為什麼是選高股息存股而不是0050，或其他產業個股呢？

Grace：我曾持有台積電18年，賣掉後確實感到非常開心，因為獲利很高。

後來選擇高股息主要是因為我更喜歡領錢的感覺，是真真實實的錢進帳，而不是App上數字的變化。

您一季的股息就近200萬，請問目前是採用股息再投入嗎？或是股息另有規劃呢？

Grace：目前我都是股息再投入唷。

雖然跟存股話題無關，據我所知您的本業相當厲害，如果是關於職場方面有什麼心得可以跟大家分享？

Grace：我覺得專業當然是重要的，因為它可以為我們帶來收入，但做人處事更重要。

品格教育一直是我很重視的，而我在職場上所看到，謙恭有禮、樂善好施、敦厚善良、有同理心的人，在職場上更能獲得豐厚的資源。

想請問您未來還有什麼其他規劃呢？關於人生、家庭、生活等等都可以分享。

Grace：家庭的部分，可以好好陪伴老公和孩子一直都是我想做的事，現階段我很享受在家當全職媽媽的時光，只要全家可以在一起，即便去7-11買東西內用，對我們來說都是幸福的。

財務的部分，是希望可以用10年的時間達到財富自由。

