元大投信家加入主動式 ETF 戰局 主動元大 AI 新經濟11月24日起募集

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

國內ETF發行龍頭元大投信，看好AI新經濟強大商機，正式結合ETF與主動操作經驗，發行旗下首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」，將於11月24日至11月28日募集。

隨資本投入AI成為巨型企業共識，技術突破將快速推升市場規模，迎來基礎建設後應用普及的主升段，不僅NVIDIA、台積電等硬體製造表現亮眼，包括AI驅動廣告平台AppLovin、國防/政府級AI數據決策核心Palantir等技術應用企業營收成長，AI基礎建設與AI技術應用，已是AI新經濟時代兩大明確投資主軸。

元大投信分析，AI可望複製網路時代「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，除了基礎建設，未來潛在報酬機會更將聚焦於應用層面。參考網路時代進程，當基礎建設充分後，應用普及將接續進入營收擴張期，股價可望有所表現，例如網路時代的Amazon、Google、Facebook、Netflix等，漲幅都在數十倍以上。

主動元大AI新經濟發行價格為10元，採不配息設計，引導資金長期參與資本利得成長機會，投資涵蓋AI基礎建設包括晶片、資料中心、能源設備，AI技術應用包括生成式、代理式與實體AI，全方位布局AI成長機會。

元大投信指出，主動操作可有效從質化角度，積極找尋受惠於AI模型發展、算力需求、終端應用三大發展指標的領先企業，這些企業多屬營運爆發初期，可能尚未被大型指數所納入，但已經具備股價潛力，將是優先布局標的。同時主動操作也能透過企業財務分析、護城河評估等，判斷股價是否被市場過度低估或高估，操作更加靈活。

元大投信看好全球即將進入AI新經濟變革，00990A，為投資人主動掌握AI成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

