009804聚焦AI+科技龍頭！法人：回檔正是再平衡買點

近期全球市場波動雖仍高，但風險與轉機並存。法人表示，隨著美國總統川普釋出對中國加徵關稅僅屬暫時性手段，並預計於南韓與中國領導人會晤，市場解讀為中美關係有望短線降溫，全球供應鏈壓力可望趨緩。美國信貸疑慮亦未進一步擴散，穆迪指出銀行體系整體穩健，目前並無系統性風險跡象。儘管通膨維持高檔，9月CPI年增率預期達3.1%，但就業市場放緩仍支撐10月降息預期。美債殖利率觸底反彈、金價高檔震盪，顯示避險與風險資金同步運作。法人認為，當前總體環境雖仍充滿變數，但市場逐步邁向再平衡階段，風險資產修正幅度已具吸引力，長線資金正重新評估進場時機。

觀察台股，法人指出外資在台積電法說會後兩日大舉獲利了結近288億元，短線壓抑指數表現，但整體產業趨勢不變。台積電2奈米製程將於本季如期量產，並預計2026年快速放量，AI與高效能運算仍是推動產業升級的關鍵動能。AI族群雖進入「財報驗證期」，但產業結構性成長未受影響，市場修正反而有助估值回歸合理。另一方面，高階材料族群持續受惠AI伺服器與高速通訊需求，營收動能強勁。內需面亦具支撐力道，立法院通過普發現金每人1萬元特別預算，總額達2,360億元，預計11月起發放，有望帶動消費回升。中經院上修2025年經濟成長率至5.45%，反映出口與內需並進，AI熱潮延續帶動電子產業維持高檔動能。法人分析，台股進入高檔整理期，但基本面穩健、政策面正向，整體結構仍偏多頭格局。

法人分析，回顧2025年台股前四月受AI估值修正以及川普關稅政策反覆影響，指數連四月下跌，其中3月跌幅逾10%，創近年單月新低。但自5月起，隨AI伺服器需求回升與半導體法說釋出正向展望，市場止跌回穩，6至10月已連五紅，累計反彈超過32%，顯示中長期多頭結構未改。台積電於法說會後雖遭短線獲利了結，但2奈米製程如期量產、AI與高效能運算持續驅動產業升級，整體供應鏈動能依舊穩健。法人強調，短線回檔屬技術性調整，長線結構未受影響。且11月、12月常有法人年底作帳行情，依然值得投資人期待。

台灣加權指數報酬率(%)

台灣加權指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 過去15年 0.31% 1.71% 1.42% 1.84% 0.93% -0.43% 1.58% -1.36% 0.21% -0.11% 2.36% 2.44% 2025 2.13% -2.01% -10.23% -2.23% 5.50% 4.26% 5.78% 2.93% 6.55% 7.23% - -

資料來源： Bloomberg ．資料日期： 2025/10/20 ．台灣加權指數採用 TWSE Index 。



過去15年資料採用時間區間為2009/12/31～2024/12/31，2025資料採計2024/12/31～2025/10/20。



月報酬率計算方式：(終值/初值)-1。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。