0056除息後跌至36.5元附近會慢補一些！小犬：漲上去那我至少也有賺到
0056我決定參加除息，但不會買滿手，穩穩來才安心
今天是0056除息前最後一天可以買進，這次要配0.866元，換算下來總報酬率大概9%，真的很不錯，很多人問我：「要不要參加除息？」我的想法很簡單，我要參加，但不要滿倉。
0056最近股價穩在37元多，技術面也不差，從過去經驗來看，它大多在除息後幾週內就能填息，所以就算短線被壓一下，抱著不動還是能拿股息又可以填息，這點讓我放心不少。
不過市場難免會震盪，我的做法是「先買一些、留一些現金」，如果除息後跌到36.5元附近，我再慢慢補一些；如果沒跌反而漲上去，那我至少也有賺到股息，這樣進可攻、退可守，壓力也小。
◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
