台股 ETF 規模創高3.61兆年增8千億 這三檔貢獻八成

大盤近期頻創新高，也帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計76檔台股ETF規模來到3.61兆元再度創下歷史新高紀錄。統計2025年來共增加8063.45億。觀察今年規模增加前十大，今年增加最多的前三名分別是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919），三檔加起來規模增加6581.51億，占全部增額近八成；前十名中高息型ETF占了一半，顯示出大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。今年市場新寵主動式台股ETF也有00982A、00981A上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股。

而從存股角度來看，高息股的誘因除穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

00919基金經理人謝明志表示，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。

台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，近期市場在9月降息利多下，資金湧入使得台股頻創新高。儘管台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，然而近期市場追捧的題材包含PCB/CCL、BBU、記憶體、Power等，顯見資金還是持續圍繞AI題材打轉。

不過接下來選股重勢良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業，適度配置低基期/高值利率傳統企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。