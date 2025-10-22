看0050一路狂飆0056想換股了？股添樂提2原因：沒必要換有可能落後補漲

網友表示，自己長期持有0056，但是今年看著0050一路狂飆，心態不好了，開始萌生換股操作的想法，想詢問我的意見？

剛好月初我有發過相關的影片，今年高股息ETF普遍跑輸大盤，主要原因是台積電漲了一整年，而大多數的高股息ETF都沒有台積電。

但是我認為今年的0056比較不一樣，有別於其它高股息ETF，其實是有機會啟動落後補漲的，主要原因在於：

1.今年高股息ETF普遍漲不動，除了漲勢集中在科技股外，另一個常被忽略的因素是關稅衝擊下，其實中小型股受衝擊的程度遠高於大型股。而不少高股息ETF持股都有中小型股（因為殖利率還不錯），所以股價多半原地踏步。

但是由於0056鎖定的是上市前150大的公司，成分股幾乎都是中大型股。所以儘管今年高股息ETF普遍漲不動，0056還是交出含息表現超過10%的表現，說明其實還是可以的。

2.今年看下來高股息ETF好像沒有受惠AI浪潮，其實未必！因為第一波上漲的普遍都是龍頭指標股，這些股票配息不高，通常也不會是高股息ETF的成分股。但是當龍頭估值漲到一定程度後，後面接棒的就是相關族群一起往上，當中就會有一些高股息ETF的成分股陸續反映了。

例如台達電漲完，光寶科有機會輪動；鴻海漲完，緯創、廣達、華碩、技嘉就有機會跟上，而這些股票一般也都是高股息ETF最愛買的類型。所以其實後續啟動落後補漲的機會非常大。

當然這類高股息ETF如果要比漲幅，那是絕對比不過科技或市值型ETF，畢竟這是2種截然不同屬性的商品。

高股息ETF主要訴求是高配息，價差其次，如果你現在才驚覺自己要的是價差，那代表一開始就走錯棚了，確實可以考慮換股；

反過來如果你當初買進這類商品為的是追求配息，像這類掛牌已久的高股息ETF，起碼配息不會漏氣，而且常常會超標。例如大盤殖利率不到3%，它們可以配到6%、8%、甚至更高。

以0056為例，最近4次配息合計配發3.872元，如果以最新收盤價計算殖利率超過10%。

所以結論是，我覺得沒必要特別換，尤其接下來0056有可能啟動落後補漲。另外這也不是2選1的問題，投高股息ETF之餘，也可以同時買進科技或市值型ETF，股息價差一把抓！

