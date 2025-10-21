00706L、00673R 恢復交易

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）以四倍執行反分割完成，今（22）日為新受益權單位數上市買賣基準日，同步恢復交易及申贖，參考價分別為22.16元和28.08元；畸零股現金返在10月28日進行、10月30日寄發反分割結果通知書。

期元大S&P日圓正2及期元大S&P原油反1兩檔ETF進行反分割，比率均為0.25（反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：4），即投資人原如持有四個受益權單位者，於反分割後將換發為持有一個受益權單位。

期元大S&P日圓正2總規模46.46億元，每受益權單位最新淨值22.47元、恢復買賣參考價22.16元；期元大S&P原油反1總規模32.15億元，每受益權單位最新淨值29.08元、恢復買賣參考價28.08元。法人指出，近期日圓在新任首相高市早苗政策偏向財政擴張與貨幣寬鬆，以及日本銀行對升息未見強烈鷹派表態之下，日圓兌美元持續偏弱。

但考量聯準會處於降息循環中，且日本央行年底仍有升息機會，加上高市政策可能提高通膨預期，帶動日本公債殖利率偏升，美日十年公債利差有望進一步收斂，促使日圓回到140~150區間。

至於原油市場部分，原油供給面受到OPEC+每月取消原減產計畫及其競爭對手持續增產，需求面則受到全球原油需求持續低迷，國際能源總署即警告2026年將出現嚴重的供應過剩，屆時全球原油市場恐面臨高達每日400萬桶供過於求現象，導致近期原油價格持續下跌。

繼中國擴大稀土出口管制策略後，川普立刻宣布提高中國商品關稅，並加強軟體出口限制，美中緊張局勢再次升溫，使原油市場需求前景蒙上陰影，加上川普宣布已與俄羅斯達成協議，近期將針對結束烏俄戰爭進行討論，進一步帶動原油價格走低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。