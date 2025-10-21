快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

00706L、00673R 恢復交易

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）以四倍執行反分割完成，今（22）日為新受益權單位數上市買賣基準日，同步恢復交易及申贖，參考價分別為22.16元和28.08元；畸零股現金返在10月28日進行、10月30日寄發反分割結果通知書。

期元大S&P日圓正2及期元大S&P原油反1兩檔ETF進行反分割，比率均為0.25（反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：4），即投資人原如持有四個受益權單位者，於反分割後將換發為持有一個受益權單位。

期元大S&P日圓正2總規模46.46億元，每受益權單位最新淨值22.47元、恢復買賣參考價22.16元；期元大S&P原油反1總規模32.15億元，每受益權單位最新淨值29.08元、恢復買賣參考價28.08元。法人指出，近期日圓在新任首相高市早苗政策偏向財政擴張與貨幣寬鬆，以及日本銀行對升息未見強烈鷹派表態之下，日圓兌美元持續偏弱。

但考量聯準會處於降息循環中，且日本央行年底仍有升息機會，加上高市政策可能提高通膨預期，帶動日本公債殖利率偏升，美日十年公債利差有望進一步收斂，促使日圓回到140~150區間。

至於原油市場部分，原油供給面受到OPEC+每月取消原減產計畫及其競爭對手持續增產，需求面則受到全球原油需求持續低迷，國際能源總署即警告2026年將出現嚴重的供應過剩，屆時全球原油市場恐面臨高達每日400萬桶供過於求現象，導致近期原油價格持續下跌。

繼中國擴大稀土出口管制策略後，川普立刻宣布提高中國商品關稅，並加強軟體出口限制，美中緊張局勢再次升溫，使原油市場需求前景蒙上陰影，加上川普宣布已與俄羅斯達成協議，近期將針對結束烏俄戰爭進行討論，進一步帶動原油價格走低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

恭賀高市早苗任日本首相 國民黨：深化台日友誼

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

高市早苗成首位女日相 歐盟執委會主席讚「創造歷史」

李在明恭賀高市早苗當選日相 盼在南韓APEC峰會會晤

相關新聞

今年月月都填息！00940最新配息金額出爐 11月6日除息

元大台灣價值高息（00940）最新配息金額出爐，每受益權單位維持每單位配0.04元，連續第五個月，以21日收盤價換算，單...

股市火熱資金湧入 ETF百元俱樂部衝14檔

美中貿易緊張局面緩和、蘋果股價大漲等利多消息，帶動主要股市持續創高，連帶相關ETF也持續上演慶祝行情，其中，富邦NASD...

00706L、00673R 恢復交易

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）以四倍執行反分割完成，今（22）日為新受益權單...

台股ETF規模 突破3.6兆

台股近期頻創新高，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計76檔台股ETF規模超過3.61兆元寫新高紀錄。今年增加8,063...

投資0050撐過四年瘋狗浪！他退休金成長至2538萬 她卻憂：萬一川普連任

以下是現代投資組合理論之父、1990年諾貝爾經濟學獎得主哈利．馬可維茲（Harry Markowitz）說過的一段話：「如果股市大幅上漲而我未能參與其中，…

00899換股強攻「現場發電」 布局AI電力缺口！10月漲幅14.44％領跑ETF

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，但龐大的算力需求正面臨電力供給不足的嚴峻挑戰。輝達（NVIDIA）與OpenAI合作規劃的超級數據中心，預估電力需求將達10吉瓦，相當於紐約市的用電量，然而美國老舊電網基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。