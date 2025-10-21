快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

台股ETF規模 突破3.6兆

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近期頻創新高，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計76檔台股ETF規模超過3.61兆元寫新高紀錄。今年增加8,063.45億元。全年增加最多前三名元大台灣50（0050）、元大高股息及群益台灣精選高息，三檔ETF今年規模共增加6,581.51億，占全部增額近八成。

觀察規模前十名的台股ETF，高息型占一半，顯示投資人還是偏好穩定配息的ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，從存股角度來看，高息股的誘因除穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過，考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高，穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，今年以來高股息ETF表現相對疲弱，主因在於金融股漲勢不如台積電、台達電等低息成長股，隨著美國聯準會重啟降息循環，信貸環境持續改善，企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻，可觀察到已有部分AI伺服器供應鏈漲勢暫歇，而美國金融監管轉趨寬鬆，扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢，伴隨企業受惠AI持續擴張資本支出，金融股有望啟動落後補漲行情，宜趁金融股評價仍具吸引力之際，掌握第4季金融股補漲契機，為資產配置注入收益與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股漲幅收斂 盤中創高後 終場收27,752點、上漲63點

台積電一度攻上1,500元 台股最高衝上27,969點 離28,000點僅一步之遙

台股「4千金」齊創高！緯穎攻4,130元天價 穩坐股后、拉近股王

00878+00919+00713累積300張！瑞奇媽：高股息任務不是長大、是生股息

相關新聞

今年月月都填息！00940最新配息金額出爐 11月6日除息

元大台灣價值高息（00940）最新配息金額出爐，每受益權單位維持每單位配0.04元，連續第五個月，以21日收盤價換算，單...

股市火熱資金湧入 ETF百元俱樂部衝14檔

美中貿易緊張局面緩和、蘋果股價大漲等利多消息，帶動主要股市持續創高，連帶相關ETF也持續上演慶祝行情，其中，富邦NASD...

00706L、00673R 恢復交易

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）以四倍執行反分割完成，今（22）日為新受益權單...

台股ETF規模 突破3.6兆

台股近期頻創新高，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計76檔台股ETF規模超過3.61兆元寫新高紀錄。今年增加8,063...

投資0050撐過四年瘋狗浪！他退休金成長至2538萬 她卻憂：萬一川普連任

以下是現代投資組合理論之父、1990年諾貝爾經濟學獎得主哈利．馬可維茲（Harry Markowitz）說過的一段話：「如果股市大幅上漲而我未能參與其中，…

00899換股強攻「現場發電」 布局AI電力缺口！10月漲幅14.44％領跑ETF

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，但龐大的算力需求正面臨電力供給不足的嚴峻挑戰。輝達（NVIDIA）與OpenAI合作規劃的超級數據中心，預估電力需求將達10吉瓦，相當於紐約市的用電量，然而美國老舊電網基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。