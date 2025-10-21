台股ETF規模 突破3.6兆

台股近期頻創新高，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計76檔台股ETF規模超過3.61兆元寫新高紀錄。今年增加8,063.45億元。全年增加最多前三名元大台灣50（0050）、元大高股息及群益台灣精選高息，三檔ETF今年規模共增加6,581.51億，占全部增額近八成。

觀察規模前十名的台股ETF，高息型占一半，顯示投資人還是偏好穩定配息的ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，從存股角度來看，高息股的誘因除穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過，考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高，穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，今年以來高股息ETF表現相對疲弱，主因在於金融股漲勢不如台積電、台達電等低息成長股，隨著美國聯準會重啟降息循環，信貸環境持續改善，企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻，可觀察到已有部分AI伺服器供應鏈漲勢暫歇，而美國金融監管轉趨寬鬆，扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢，伴隨企業受惠AI持續擴張資本支出，金融股有望啟動落後補漲行情，宜趁金融股評價仍具吸引力之際，掌握第4季金融股補漲契機，為資產配置注入收益與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。