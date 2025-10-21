股市火熱資金湧入 ETF百元俱樂部衝14檔

美中貿易緊張局面緩和、蘋果股價大漲等利多消息，帶動主要股市持續創高，連帶相關ETF也持續上演慶祝行情，其中，富邦NASDAQ（00662）、期元大S&P黃金正2（00708L）市價來到百元的大門口，有望帶動百元ETF檔數挑戰過去最高紀錄的14檔。

隨著股市頻頻改寫新高紀錄，ETF也跟著水漲船高，根據CMoney統計至昨（21）日，市價在百元以上的ETF有12檔，依序為元大台灣50正2的338.95元、富邦科技253.2元、富邦摩台185.4元、富邦NASDAQ正2的163元、富邦台50的147.6元、永豐臺灣加權142.3元、元大電子138.7元、富邦臺灣加權正2的134.45元、群益臺灣加權正2的120.85元、統一FANG+的119.3元、元大MSCI台灣114.95元、元大S&P500正2的112.45元。

此外，富邦NASDAQ昨日收上99.05元、期元大S&P黃金正2也來到92.85元，在AI應用需求強勁支撐科技股前景明朗、避險及降息預期等推升金價不斷締造新高紀錄，多項利多發酵下，兩檔ETF相當有望成為新百元俱樂部成員。

過去曾經的百元俱樂部成員最多14位，包含執行「一拆四」分割的元大台灣50，自6月18日恢復交易以來，價格快速突破50元、60元，昨日收上63.2元，短短三個月大漲約34%；此外還有執行「一拆七」分割的國泰臺灣加權正2，自6月11日恢復交易以來，如今市價已經收上44.22元，在槓桿效益的加持下，漲幅高達81.97%。

富邦NASDAQ經理人王辰方指出，受益於美中貿易局勢和緩及美國信貸恐慌情緒的緩解，市場情緒在近期顯著回暖，除原油外，各大類資產普漲，美股連續走高，由於今年美股上漲的行情主要是由強勁企業獲利所帶動，如果之後總體經濟維持穩健，美股有機會續揚，但企業獲利預期仍是後續股市上漲的主要驅動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。