看好AI前景…主動式ETF大戰 元大投信將以AI主題參戰

主動式ETF大戰，龍頭投信將正式參戰。元大投信即將出手發行主動式ETF，據了解，這檔名為「全球AI新經濟主動式ETF基金」已獲金管會核准發行，包括元大金旗下元大證券及其他集團外的銷售通路都已取得關於這檔ETF的相關資料，同時這檔主動式ETF將由國營台灣銀行出任保管銀行，將以10元為發行價格，最低申購金額為1萬元台幣，即將正式啟動募集。

為了作大亞洲資產管理中心，金管會終於放行主動式ETF發行，而自從金管會宣布開放發行以來，從今年4月22日野村投信發行首檔台股型主動式基金以來，直至9月底，已有11檔主動式ETF在台灣問世，包括外資的野村、聯博、安聯，以及本土的統一、群益、富邦、中信、台新投信都加入發行行列，元大即將發行的「全球AI新經濟主動式ETF」，將為國內的第12檔主動式ETF，也是國內發行主動式ETF的第9家投信業者。

元大投信雖然為龍頭投信，卻並不急著在第一時間出手；不過依照元大投信一直以來在ETF市場的發行成績，此次出手，預期會打破目前為止的主動式ETF發行規模紀錄。目前成果最好的，為統一投信在5月15日所發行的「主動統一台股增長」ETF，目前總規模為202億元，而元大此次發行的「全球AI新經濟主動式ETF」，由於是投資海外的ETF，因此金額上限為200億元，但額滿可再向主管機關申請增加新額度。

元大投信近來在主題式ETF的包裝，最成功的當屬慧眼獨具相中了地緣政治，主打軍工與AI航太題材的「元大航太防衛科技ETF（00965）」，由於全球不斷有地緣政治的新情勢發生，這檔ETF也持續水漲船高，周二以每單位22.51收盤，再創新高紀錄；這檔主題式ETF也與AI有密切的關係，因此元大投信這次在進軍主動式ETF戰場時，即再度以以美股為主的全球AI作為題材。

那麼，元大投信將如何操盤這檔主動式ETF？根據元大投信向通路揭露的投資組合分布，北美投資74%比重最高，將近四分之三，亞太則有20%居次，歐洲6%；其中，總體來看的所謂「新經濟」分為二大部分，在AI技術應用的占比53%，另外47%則與基礎建設有關。

而在與AI相關的產業分布比重，最大的仍是科技，占60%、通訊15%、非核心消費10%，剩下的則分別與工業、醫療、金融、公用事業相關，工業占比6%，其餘則占比3%。

元大投信此次選擇用AI題材來進軍主動式ETF戰場，主要來自於看好資金行情助攻，AI不但不會泡沫化，反而迎向黃金十年，主要基於三大論述，包括：1. 市場需求爆發：需求進入高速成長，且是大型企業集中投入資本支出，非僅由終端消費情緒帶動。

2. 商業模式確立：核心企業已建立硬體市佔、技術授權、平台訂閱等商業模式，指標企業擁有高毛利率與穩定現金流。

3. EPS同步成長、評價相對合理：納斯達克指數本益比約30倍，而且Nvidia、Alphabet等領導企業實際獲利成長，支持市場評價。

據了解，元大投信在AI商機裡，也看好AI與晶片雙軌並行，將驅動系統架構升級，包括輝達提供通用GPU加速AI運算，博通則專注客製化晶片，兩者形成性能與效益互補，且輝達為全球AI算力領導核心 大型雲端服務廠商斥資鉅額建置算力，其中逾5成用於購買其加速晶片。

而在選股方面，這檔主動式ETF將全面涵蓋AI基礎建設與技術應用領域算力核心，舉凡台灣的台積電（先進晶片製程）、台達電（數據中心電力解決方案），和海外知名國際廠商輝達、Astera Labs、Alphabet(Google) 、Tempus 、博通（Broadcom）、奇異維諾瓦（GEVernova ）、愛德萬、藤倉Fujikura、帕蘭提爾Palantir 、AppLovin（ AI廣告技術） 、日本電氣NEC、優步UBER （AI移動服務）、 尼比厄斯Nebius （雲端服務基礎設施）、 SK海力士（AI高頻寬記憶體）、 HD現代電氣（數據中心電力解決方案）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。