主動式ETF吸睛 統一投信規模市占居冠

瑞奇媽九月時發現，高股息已經累積到300張了。過程中好多的正反聲音，都沒有讓我放棄高股息的佈局，畢竟日子是我在過，自己覺得適合就是好。今年設定下來的目標都一一實現中，真的感覺超爽的。

2025-10-21 11:11