主動式ETF吸睛 統一投信規模市占居冠
台股多頭行情持續延燒，指數頻創新高，同步點燃ETF市場投資熱情。5月才正式登場的主動式ETF，根據投信投顧公會最新統計顯示，截至9月底，38家投信中已有八家投信搶進主動式ETF市場。以規模來說，統一投信以36.6%的市占率居冠。
根據統計，主動式ETF自5月正式掛牌交易以來，總規模已突破592億元大關，其中統一投信以規模216.8億，拿下36.6%市占率，登上主動式ETF發行商規模冠軍寶座。統一投信日前甫完成募集的統一全球創新主動式ETF（00988A）募集金額高達62億元，也挹注統一投信主動式ETF總規模再攀高峰。
主動式ETF的成長速度，吸引更多投信業者開始積極布局，10月摩根投信正式加入戰局，使發行商擴增至九家，產品總數達到13檔。據了解，年底前，預計還會再有三家投信投入主動式ETF的戰場，為主動式ETF市場注入更多新戰力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言