主動式ETF吸睛 統一投信規模市占居冠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股多頭行情持續延燒，指數頻創新高，同步點燃ETF市場投資熱情。5月才正式登場的主動式ETF，根據投信投顧公會最新統計顯示，截至9月底，38家投信中已有八家投信搶進主動式ETF市場。以規模來說，統一投信以36.6%的市占率居冠。

根據統計，主動式ETF自5月正式掛牌交易以來，總規模已突破592億元大關，其中統一投信以規模216.8億，拿下36.6%市占率，登上主動式ETF發行商規模冠軍寶座。統一投信日前甫完成募集的統一全球創新主動式ETF（00988A）募集金額高達62億元，也挹注統一投信主動式ETF總規模再攀高峰。

主動式ETF的成長速度，吸引更多投信業者開始積極布局，10月摩根投信正式加入戰局，使發行商擴增至九家，產品總數達到13檔。據了解，年底前，預計還會再有三家投信投入主動式ETF的戰場，為主動式ETF市場注入更多新戰力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 統一投信 摩根投信 台股 布局

