AI應用加速落地 台股市值型主動式ETF續航力道足

2025年以來，台股主動式ETF受益人數與規模快速成長，成為市場新寵，當前台股進入高檔選股難度加大；不過，科技股獲利前景看俏，台股行情有望延續至2026年。投信法人表示，主動式ETF可由基金經理人依據市況靈活調整優勢，可望成為投資人布局的首選。

時序進入2025年第4季，台股持續高檔震盪，市場同時面臨川普關稅政策掀起的巨浪與AI產業帶來的強勁順風。野村投信指出，全球經濟動能可能因關稅政策落地而放緩，相關影響將在第4季逐步浮現，但在AI強勢推動下，科技巨頭擴大資本支出，為市場開創全新機會。AI應用的商業價值已逐漸顯現，Google雲端服務訂單持續增加，OpenAI營收高速成長，證明AI不再是泡沫，而是創造實際價值的核心動能。

野村投信投資策略部副總張繼文分析，台積電（2330）公布2025年第3季財報，合併營收達330.9億美元，年增40.8%；每股盈餘17.44元，年增39%，雙雙創下歷史新高。營收與獲利大幅成長，主要受惠於成本控管、產能利用率提升及匯率優勢，毛利率維持在59.5%的高檔水準，超越財測高標。AI相關應用仍是台積電最強成長引擎，高效能運算（HPC）貢獻已達總營收57%。

不過，市場關注3奈米與2奈米製程成長速度不如過往，張繼文解釋，差異源自終端應用場景，目前需求集中於伺服器與AI資料中心，偏重成本效益與穩定性，5奈米仍為主流；2奈米則多用於高階智慧型手機，蘋果iPhone 17上市後，相關業務營收占比仍達30%。針對市場對「AI泡沫」的疑慮，台積電在法說會中強調，AI需求較三個月前更強勁，受惠於消費端與企業端快速導入，Tokens使用量呈指數級成長，推動全年營收成長上修至35%，資本支出亦調升至400～420億美元，但公司仍採審慎擴產策略，穩健應對市場變化。

展望後市，主動野村台灣50（00985A）經理人林浩詳表示，隨股市評價墊高，市場對利空敏感度升高，短線波動加劇。市場在反覆消化多空雜陳消息之際，投資信心很快回穩，如今又再重返歷史高檔區，中長期在企業獲利穩健與AI應用加速落地支撐下，台股多頭格局不變，建議投資人逢回布局。

