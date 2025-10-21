今年月月都填息！00940最新配息金額出爐 11月6日除息

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
元大台灣價值高息（00940）最新配息金額出爐，每受益權單位維持每單位配0.04元，連續第五個月，以21日收盤價換算，單月配息率為0.42%，推估年化配息率約5.04%，預計11月6日除息，12月1日發放配息。

法人指出，相對台股大盤目前現金殖利率約2.7%，00940年化配息率維持5%以上，除了是高股息ETF率先踩下降息煞車，也連續5個月維持一致配息金額，對於規劃穩定現金流的投資人而言，選擇高股息ETF是更有效率的現金部位管理方式。

統計00940成立以來加上本次配息已累積配發0.66元，今年以來每次配息後皆有於盤中順利完成填息。

在績效部分，統計4月9日台股反彈以來至10月20日，千億級高股息ETF含息報酬率由0056以39.9%居冠，00940以32.8%奪下亞軍，為相對低點加碼投資人創造報酬； 00929、00878與00919分別為29.0%、26.6%與23.4%。

法人分析，台股攻高凸顯0050投資價值，高股息ETF則主要著重於穩定配息之個股，成分股具備相對高殖利率特色，建議投資人可採市值型加上高股息ETF參與台股投資，參與成長並同步增加現金部位效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

