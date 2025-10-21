永豐4檔股債ETF配息金額出爐！當股債雙強齊發 資產配置新解

在全球經濟面臨關稅與中國大陸稀土管制等不確定因素影響下，台股雖短線震盪修正，但法人機構普遍認為AI基礎建設仍處於擴張期，台廠供應鏈具備全球競爭力，企業獲利動能可望延續至2026年，支撐台股長線多頭格局不變。面對高檔震盪的市場環境，永豐投信建議，投資人應善用股債雙重優勢，打造收益與資本增值兼具的投資組合。

永豐投信發布四檔股債ETF最新配息，分別為006204永豐臺灣加權（006204）、00888永豐台灣ESG（00888）、00907永豐優息存股（00907）、00958B永豐ESG銀行債15+（009588）10月22日為最後買進日，均在10月23日進行除息，並在11月20日發放配息。

法人指出，2025年航運產業受惠於提前拉貨、供應鏈重組與評價面具吸引力等利多，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）第3季獲利表現亮眼；2025年全球貨櫃運量預估持續成長，散裝航運亦受惠中國大陸振興政策與鐵礦需求，整體航運族群具備穩定配息與抗通膨特性，成為資金避風港。

永豐優息存股ETF（00907）精選金融與傳產高息股，在通膨壓力趨緩、央行暫無急迫降息的環境下，台灣景氣維持穩健，相關族群獲利動能延續。00907兼具收益穩定與風險平衡，在AI熱潮與高息族群並存的格局下，提供投資人長期配置的優質選擇，值得持續關注。

台股企業受惠AI浪潮，法人預估2025年整體獲利有望維持雙位數成長，電子產業表現尤為突出。AI伺服器、先進製程與高速連接等需求持續擴張，推動產業鏈穩健發展，投資人可聚焦具競爭優勢的企業掌握成長契機。永豐台灣ESG ETF（00888）結合AI與ESG雙主題，精選具科技創新與永續實力的企業，展現強勁成長潛力，是2025年台股市場中不可或缺的台股ETF明星商品。

債券方面，隨著市場預期聯準會將於2025年第4季至2026年底啟動多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。永豐投信表示，永豐ESG銀行債15+ （00958B）聚焦全球投資等級銀行債，其成分債券發行機構多為大型金融機構，擁有穩健信用評等，違約風險相對較低。該ETF專注於15年以上長天期債券，在降息環境下具備高度價格彈性，能有效放大資本利得潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。