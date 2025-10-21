永豐4檔股債ETF配息金額出爐！當股債雙強齊發 資產配置新解

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

在全球經濟面臨關稅與中國大陸稀土管制等不確定因素影響下，台股雖短線震盪修正，但法人機構普遍認為AI基礎建設仍處於擴張期，台廠供應鏈具備全球競爭力，企業獲利動能可望延續至2026年，支撐台股長線多頭格局不變。面對高檔震盪的市場環境，永豐投信建議，投資人應善用股債雙重優勢，打造收益與資本增值兼具的投資組合。

永豐投信發布四檔股債ETF最新配息，分別為006204永豐臺灣加權（006204）、00888永豐台灣ESG（00888）、00907永豐優息存股（00907）、00958B永豐ESG銀行債15+（009588）10月22日為最後買進日，均在10月23日進行除息，並在11月20日發放配息。

法人指出，2025年航運產業受惠於提前拉貨、供應鏈重組與評價面具吸引力等利多，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）第3季獲利表現亮眼；2025年全球貨櫃運量預估持續成長，散裝航運亦受惠中國大陸振興政策與鐵礦需求，整體航運族群具備穩定配息與抗通膨特性，成為資金避風港。

永豐優息存股ETF（00907）精選金融與傳產高息股，在通膨壓力趨緩、央行暫無急迫降息的環境下，台灣景氣維持穩健，相關族群獲利動能延續。00907兼具收益穩定與風險平衡，在AI熱潮與高息族群並存的格局下，提供投資人長期配置的優質選擇，值得持續關注。

台股企業受惠AI浪潮，法人預估2025年整體獲利有望維持雙位數成長，電子產業表現尤為突出。AI伺服器、先進製程與高速連接等需求持續擴張，推動產業鏈穩健發展，投資人可聚焦具競爭優勢的企業掌握成長契機。永豐台灣ESG ETF（00888）結合AI與ESG雙主題，精選具科技創新與永續實力的企業，展現強勁成長潛力，是2025年台股市場中不可或缺的台股ETF明星商品。

債券方面，隨著市場預期聯準會將於2025年第4季至2026年底啟動多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。永豐投信表示，永豐ESG銀行債15+ （00958B）聚焦全球投資等級銀行債，其成分債券發行機構多為大型金融機構，擁有穩健信用評等，違約風險相對較低。該ETF專注於15年以上長天期債券，在降息環境下具備高度價格彈性，能有效放大資本利得潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 永豐

相關新聞

00878+00919+00713累積300張！瑞奇媽：高股息任務不是長大、是生股息

瑞奇媽九月時發現，高股息已經累積到300張了。過程中好多的正反聲音，都沒有讓我放棄高股息的佈局，畢竟日子是我在過，自己覺得適合就是好。今年設定下來的目標都一一實現中，真的感覺超爽的。

今年月月都填息！00940最新配息金額出爐 11月6日除息

元大台灣價值高息（00940）最新配息金額出爐，每受益權單位維持每單位配0.04元，連續第五個月，以21日收盤價換算，單...

00899換股強攻「現場發電」 布局AI電力缺口！10月漲幅14.44％領跑ETF

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，但龐大的算力需求正面臨電力供給不足的嚴峻挑戰。輝達（NVIDIA）與OpenAI合作規劃的超級數據中心，預估電力需求將達10吉瓦，相當於紐約市的用電量，然而美國老舊電網基

投資0050撐過四年瘋狗浪！他退休金成長至2538萬 她卻憂：萬一川普連任

以下是現代投資組合理論之父、1990年諾貝爾經濟學獎得主哈利．馬可維茲（Harry Markowitz）說過的一段話：「如果股市大幅上漲而我未能參與其中，…

13檔台股ETF同步除息 這6檔當日填息、16.6萬受益人息利雙收

10月20日是10月份台股ETF除息高峰日，統計共有13檔除息，逾66.3萬位受益人屏息以待，觀察20日大盤表現，在台積...

買0050報酬率負43.2%！他千萬退休金差點燒光 0056更慘曾重挫48.2%

退休第一年是用4%來做退休消費，也就是40萬元，後續年度就看主計處公布的前一年「消費者物價指數年增率」來提高消費，確保生活品質…

