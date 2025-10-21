00706L、00673R明反分割後重新交易 參考價在這價位
期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）以四倍執行反分割完成，22日為新受益權單位數上市買賣基準日，同步恢復交易及申贖，參考價分別為22.16元和28.08元；畸零股現金返在10月28日進行、10月30日寄發反分割結果通知書。
期元大S&P日圓正2及期元大S&P原油反1在7月24日受益人大會通過兩檔ETF進行反分割，元大投信於9月11日向證交所申請辦理反分割作業。兩檔ETF受益憑證單位數反分割比率均為0.25（反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：4），即投資人原如持有四個受益權單位者，於反分割後將換發為持有一個受益權單位。
期元大S&P日圓正2總規模46.46億元，每受益權單位最新淨值22.47元、恢復買賣參考價22.16元、反分割後的總單位數達206,770,853個。
期元大S&P原油反1總規模32.15億元，每受益權單位最新淨值29.08元、恢復買賣參考價28.08元、總發行單位數為110,550,646個。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
