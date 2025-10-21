00899換股強攻「現場發電」 布局AI電力缺口！10月漲幅14.44％領跑ETF

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，但龐大的算力需求正面臨電力供給不足的嚴峻挑戰。輝達（NVIDIA）與OpenAI合作規劃的超級數據中心，預估電力需求將達10吉瓦，相當於紐約市的用電量，然而美國老舊電網基礎設施恐難以負荷，使得「現場發電」概念成為市場新寵。

國內ETF嗅到商機，FT潔淨能源（00899）10月進行成分股調整，重新配置投資組合鎖定AI電力缺口。根據CMoney統計，截至17日，00899本月漲幅達14.44%，在台股ETF中排名第二，表現亮眼。

輝達執行長黃仁勳日前公開表示，傳統電網擴建速度緩慢，無法滿足AI產業快速成長的電力需求，我們需要獨立於電網的發電設施！業界擔憂，電力成本持續攀升恐引發「AI泡沫化」風險，因此能快速部署且不依賴電網的現場發電方案，成為維持AI發展的重要關鍵。

00899本次調整，將投資重心轉向AI基礎設施的電力供應鏈。最大持股仍為燃料電池廠Bloom Energy，該公司專精於為數據中心提供穩定獨立電力，有效解決電網容量限制問題。

在新納入的6檔成分股中，以今年來股價大漲逾70%的Shoals Technologies（SHLS.US）最受矚目。該公司為能源轉型供應鏈要角，其電池儲能系統（BESS）積極搶攻AI數據中心市場，協助業者在用電尖峰時段維持穩定供電。摩根大通近期調升該股目標價，看好後續發展潛力。

此外，00899也增持南韓氫能廠斗山燃料電池、中國風電業者金風科技及龍源電力等，全方位布局燃料電池、儲能、風電與氫能等潔淨能源領域。同時剔除海螺創業、晶科能源等5檔持股，顯示基金經理人積極調整投資組合，緊跟AI能源趨勢。

人看好能源基建 投資風向轉變

投信法人指出，AI發展已從晶片競賽延伸至能源基礎建設競爭。觀察逆變器廠SolarEdge今年股價暴漲170%，反映市場對能源設備需求殷切。

「AI時代的能源需求將呈現爆炸性成長」，法人分析師表示，00899此次換股策略不僅看準潔淨能源長期趨勢，更是提前布局AI時代的能源供應鏈，預期將成為投資人關注焦點。

隨著AI應用持續擴張，相關能源基礎設施投資需求可望持續增溫，00899後續表現值得市場密切觀察。

新增6檔：

336260 KS 斗山燃料電池

2208 HK金風科技

916 HK 龍源電力集團

SHLS US 肖爾斯科技集團公司

RNW US ReNew Energy Global

REX US REX American Resource

刪除5檔：

586 HK 中國海螺創業控股有限公司

1798 HK 中國大唐集團新能源

968 HK信義光能控股有限公司

MCY NZ 大河電力公司

JKS US晶科能源

