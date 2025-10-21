00878+00919+00713累積300張！瑞奇媽：高股息任務不是長大、是生股息

瑞奇媽九月時發現，高股息已經累積到300張了。過程中好多的正反聲音，都沒有讓我放棄高股息的佈局，畢竟日子是我在過，自己覺得適合就是好。今年設定下來的目標都一一實現中，真的感覺超爽的。

300張高股息，2025年9月達成：

00878－157張 00919－113張 00713－31張

不包含零股，高股息目前有301張。

2020年，是我與高股息相遇的起始。

那一年正逢疫情，開始接觸到存股的概念。那時我的庫存標的像是大賣場，玲琅滿目，透過慢慢地調整，開始有意識的增加高股息的張數。

過程中其實也沒有特別掙扎，雖然有高股息的正反評價，但這就像是買房還是租房好？沒有標準答案。

當媽媽後，更堅定的打造現金流，對於原本生活模式改變的渴望，讓我更努力的增加高股息的部位，累積自己的底氣。

不過平衡報導一下，高股息的報酬輸慘！相較於手邊市值型ETF的未實現報酬，高股息的確輸，而且是大輸特輸，沒有這點認知的人，請不要買入高股息。

但是，喜歡低報酬的高股息是傻了嗎？我愛它的「價值勝於報酬」。

先說，沒有人不喜歡賺錢，包括我！我也喜歡看到庫存的股價一直漲，但高股息的任務不是長大，而是「一直生股息」。

高股息就是我的母雞，一直下蛋就是它的價值。生病時更體會高股息的美好，如果市值型的股價上漲是錦上添花，那固定配息的高股息ETF絕對是雪中送炭。

生病治療期間，一切停擺，收入下降，對抗化療副作用的我，根本不可能看盤，但固定降落的股息，穩定了我的心，讓我在治療期間不用擔心帳單和房貸。帳單並不會因為收入中斷而停止報到，房貸也是。

300張高股息，接下來呢？今年300張高股息目標已經達成，瑞奇媽所要負擔的「呼吸的代價」也能靠股息支付了，接下來會放緩高股息的布局，慢慢思考如何增加資產的多樣性。

有底，才能累積，高股息是我所有累積的「底」。因為有底，所以安心；因為安心，才能放心追求和累積。

那麼，你的底是什麼？

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。