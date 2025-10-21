中小型股強勁反彈 00733換九成標的、挑戰翻正

臺灣指數公司20日公告包含富邦臺灣中小（00733）在內的共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自10月20日交易結束後生效（亦即10月21日起生效）。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各45檔。且指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

新增成分股有卜蜂（1215）、上曜（1316）、東和（1414）、聚陽（1477）、東元（1504）、華電（1603）、華新（1605）、五鼎（1733）、中華（2204）、長榮鋼（2211）、麗正（2302）、仁寶（2324）、英業達（2356）、佳能（2374）、技嘉（2376）、友達（2409）、興勤（2428）、義隆（2458）、強茂（2481）、國建（2501）、愛山林（2540）、興富發（2542）、東森（2614）、八方雲集（2753）、台產（2832）、聯邦銀（2838）、統一證（2855）、遠百（2903）、禾伸堂（3026）、文曄（3036）、日電貿（3090）、國精化（4722）、十銓（4967）、群益證（6005）、華孚（6235）、藥華藥（6446）、力智（6729）、睿生光電（6861）、天虹（6937）、昇陽半導體（8028）、台虹（8039）、富鼎（8261）、宇瞻（8271）、百和興業-KY（8404）、豐泰（9910）。

刪除成分股則為華城、中砂、宏泰、億泰、喬山、宇隆、致茂、倫飛、漢唐、三商電、偉詮電、京元電子、全新、櫻花建、台中銀、晟銘電、德律、偉訓、智原、欣興、健鼎、建碁、新日興、創意、辛耘、瑞鼎、海華、神達、鈞興-KY、全訊、達興材料、乙盛-KY、jpp-KY、精成科、帆宣、光聖、鈺邦、保瑞、愛普*、采鈺、富世達、勤誠、東哥遊艇、全國、世紀鋼。

台股下半年來氣勢如虹，持續改寫新高，主要推手來自於電子權值股的發動，相較之下中小型股、高息股等表現較為疲軟，今年以來（截至20日），仍有四檔負報酬的台股原型ETF，代表中小型股ETF的富邦臺灣中小就是其一。不過，近期台股震盪走升，富邦臺灣中小亦同步上揚，截至10月20日，近一季報酬率達19.4%，表現優於大盤與店頭市場，展現強勁動能反彈力。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，00733進行季度指數調整，調整完成後標的指數預計將持有八成電子類股，餘為金融及傳產類股；其中，電子類股又以電子零組件、資訊服務及電子通路等比重為高。

由於10月上旬台股受美中局勢升溫影響，國際投資市場一度震盪。不過，隨著川普發文緩和兩國緊張情勢，市場焦點迅速回歸基本面。根據摩根士丹利預估，全球前11大雲端服務供應商（CSP）2025年全年資本支出將因需求爆發而成長56%，總額上看4,450億美元，約當2023至2024年兩年總和。

根據以往CSP資本支出成長與全球半導體營收高度正相關，相關係數達0.7，其中，AI晶片與伺服器銷售可望因新品出貨而呈現高速成長，投資焦點將持續聚焦於AI科技的長線趨勢。

值得關注的產業領域包括測試介面、晶圓代工、散熱模組、電源管理、連接器，以及感測器與控制模組等供應鏈，皆具備良好成長潛力，建議投資人持續追蹤與布局。蘇筱婷建議投資人可把握逢低機會，適時配置富邦臺灣中小ETF，參與中小型股的動能趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。