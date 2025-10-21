快訊

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

Google Pixel手機鐵粉看過來！官方邀15位「超級粉絲」有望搶先用Pixel 11

中小型股強勁反彈 00733換九成標的、挑戰翻正

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司20日公告包含富邦臺灣中小（00733）在內的共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自10月20日交易結束後生效（亦即10月21日起生效）。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，在此次在檔50成分股中新增及刪除各45檔。且指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

新增成分股有卜蜂（1215）、上曜（1316）、東和（1414）、聚陽（1477）、東元（1504）、華電（1603）、華新（1605）、五鼎（1733）、中華（2204）、長榮鋼（2211）、麗正（2302）、仁寶（2324）、英業達（2356）、佳能（2374）、技嘉（2376）、友達（2409）、興勤（2428）、義隆（2458）、強茂（2481）、國建（2501）、愛山林（2540）、興富發（2542）、東森（2614）、八方雲集（2753）、台產（2832）、聯邦銀（2838）、統一證（2855）、遠百（2903）、禾伸堂（3026）、文曄（3036）、日電貿（3090）、國精化（4722）、十銓（4967）、群益證（6005）、華孚（6235）、藥華藥（6446）、力智（6729）、睿生光電（6861）、天虹（6937）、昇陽半導體（8028）、台虹（8039）、富鼎（8261）、宇瞻（8271）、百和興業-KY（8404）、豐泰（9910）。

刪除成分股則為華城、中砂、宏泰、億泰、喬山、宇隆、致茂、倫飛、漢唐、三商電、偉詮電、京元電子、全新、櫻花建、台中銀、晟銘電、德律、偉訓、智原、欣興、健鼎、建碁、新日興、創意、辛耘、瑞鼎、海華、神達、鈞興-KY、全訊、達興材料、乙盛-KY、jpp-KY、精成科、帆宣、光聖、鈺邦、保瑞、愛普*、采鈺、富世達、勤誠、東哥遊艇、全國、世紀鋼。

台股下半年來氣勢如虹，持續改寫新高，主要推手來自於電子權值股的發動，相較之下中小型股、高息股等表現較為疲軟，今年以來（截至20日），仍有四檔負報酬的台股原型ETF，代表中小型股ETF的富邦臺灣中小就是其一。不過，近期台股震盪走升，富邦臺灣中小亦同步上揚，截至10月20日，近一季報酬率達19.4%，表現優於大盤與店頭市場，展現強勁動能反彈力。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，00733進行季度指數調整，調整完成後標的指數預計將持有八成電子類股，餘為金融及傳產類股；其中，電子類股又以電子零組件、資訊服務及電子通路等比重為高。

由於10月上旬台股受美中局勢升溫影響，國際投資市場一度震盪。不過，隨著川普發文緩和兩國緊張情勢，市場焦點迅速回歸基本面。根據摩根士丹利預估，全球前11大雲端服務供應商（CSP）2025年全年資本支出將因需求爆發而成長56%，總額上看4,450億美元，約當2023至2024年兩年總和。

根據以往CSP資本支出成長與全球半導體營收高度正相關，相關係數達0.7，其中，AI晶片與伺服器銷售可望因新品出貨而呈現高速成長，投資焦點將持續聚焦於AI科技的長線趨勢。

值得關注的產業領域包括測試介面、晶圓代工、散熱模組、電源管理、連接器，以及感測器與控制模組等供應鏈，皆具備良好成長潛力，建議投資人持續追蹤與布局。蘇筱婷建議投資人可把握逢低機會，適時配置富邦臺灣中小ETF，參與中小型股的動能趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 台股

延伸閱讀

很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

熱錢湧 台幣終止連二貶

相關新聞

00878+00919+00713累積300張！瑞奇媽：高股息任務不是長大、是生股息

瑞奇媽九月時發現，高股息已經累積到300張了。過程中好多的正反聲音，都沒有讓我放棄高股息的佈局，畢竟日子是我在過，自己覺得適合就是好。今年設定下來的目標都一一實現中，真的感覺超爽的。

0050持有6.1張帳面獲利7萬多元！存股哥：不知道大盤指數會漲成這樣

＊原文發文時間為10月19日 2個禮拜前寫過一篇開槓桿買0050的文章，過了2個禮拜看看有什麼變化，結論是從+20%變成+24%，目前持有張數不變為6.1張，其中5張是以股票質押買進、1.1張是

00899換股強攻「現場發電」 布局AI電力缺口！10月漲幅14.44％領跑ETF

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，但龐大的算力需求正面臨電力供給不足的嚴峻挑戰。輝達（NVIDIA）與OpenAI合作規劃的超級數據中心，預估電力需求將達10吉瓦，相當於紐約市的用電量，然而美國老舊電網基

13檔台股ETF同步除息 這6檔當日填息、16.6萬受益人息利雙收

10月20日是10月份台股ETF除息高峰日，統計共有13檔除息，逾66.3萬位受益人屏息以待，觀察20日大盤表現，在台積...

買0050報酬率負43.2%！他千萬退休金差點燒光 0056更慘曾重挫48.2%

退休第一年是用4%來做退休消費，也就是40萬元，後續年度就看主計處公布的前一年「消費者物價指數年增率」來提高消費，確保生活品質…

債券ETF受益人數持續減少 群益優選非投等債人氣最旺

根據集保中心10月17日最新公布的債券ETF受益人統計資料，105檔債券ETF整體受益人上周減少8,963人，連續四周減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。