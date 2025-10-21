投資0050撐過四年瘋狗浪！他退休金成長至2538萬 她卻憂：萬一川普連任

股債配置像廢話，卻很有道理

以下是現代投資組合理論之父、1990年諾貝爾經濟學獎得主哈利．馬可維茲（Harry Markowitz）說過的一段話：「如果股市大幅上漲而我未能參與其中，或是股市大幅下跌而我完全參與其中，我可以想像自己會有多傷心。為了盡量降低未來後悔的機會，我選擇將資產以50/50比例配置在債券和股票上。」

以第一位閒人先生為例，雖然他若能撐過波動，到2024年投資0050的退休金已成長至2,538萬元，但要達成這樣的成績，他必須先挺過2008至2011年那段市場如瘋狗浪般起伏的嚴峻考驗。

本文出自《有錢到老後》 馬可維茲強調，債券具有分散股票投資風險的重要作用；在我退休後， 股債配置這個策略雖屢次被質疑甚至唱衰，但事實上債券種類繁多，關於債券的詳細說明，後面會再進一步分享。

從傳統資產配置到三桶金

我在退休初期採用馬可維茲所提倡的傳統股債配置，這是一種「一鍋到底」的長期投資策略。當市場波動導致資產比例改變時，需要定期「再平衡」（後面會詳細說明），這種方式簡單且容易執行。

傳統股債配置本身並無不好，只是隨著時間推移，我發現自己面對市場波動時，心理承受力變得比較弱。

退休時我才49歲，出於對「報酬順序風險」的擔憂，初期只投入30%的資金，之後逐步增加。寫這本書時，業已退休八年，快要邁入60歲，此刻約有 60%的退休金投入股票。我才意識到，自己仍處於退休後前10年的「報酬順序風險」高風險期。

2025年4月，當川普的關稅戰急速引發全球股災，整個世界彷彿瀰漫著「秩序即將改變」的不安氛圍。即使對股債配置有信心，我仍忍不住思考： 「如果川普連任，那八年後我會是幾歲？」、「若投資在這八年內持續低迷， 我的心情會怎麼樣？」

幸好就在這之前，我依照「三桶金法」，整理了退休後因多年累積而逐漸混亂的帳戶，並以此配置，成功安然度過這次股災。

退休後，我常閱讀美國金融研究機構晨星（Morningstar）的文章，個人理財總監克莉絲丁．賓士（Christine Benz）的觀點，讓我受益良多。她經常在晨星的專欄中，撰寫關於三桶金法的文章。所謂的三桶金，是將資金依照時間和用途劃分為三個部分：

● 短期桶（1∼2年生活預備金）

這部分資金以現金或低風險工具存放，確保退休初期幾年內的生活費用已備妥，不必因市場低迷而賤價賣出股票或其他風險資產，減少資產因市場大跌而縮水的影響。

● 中期桶（3∼10年穩健投資）

以較穩健的債券或混合型基金為主，提供穩定收益並兼具一定成長性， 做為資產的緩衝區，能在市場波動中減少總資產價值的劇烈起伏。

● 長期桶（11年以上高成長資產）

投資於股票等高風險高報酬資產，專注長期抗通膨和資產成長，因為這部分資金不會在短期內動用，能夠承受短期波動並享受長期市場成長帶來的回報。

三桶金法並非全盤推翻傳統股債配置，本質上仍屬資產配置策略，只是將同樣的資產依照時間和用途重新分配，猶如設立三個心理帳戶：一桶保障日常安心，一桶負責中期穩健，一桶追求長期成長。這樣的安排，讓擔心「現金流」的退休族，在心理上更加踏實和有安全感。

（本文出自《有錢到老後》作者：嫺人)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。