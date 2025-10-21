13檔台股ETF同步除息 這6檔當日填息、16.6萬受益人息利雙收

10月20日是10月份台股ETF除息高峰日，統計共有13檔除息，逾66.3萬位受益人屏息以待，觀察20日大盤表現，在台積電（2330）領軍上揚創1,495元盤中歷史高價下，大盤指數也創27,768.27點盤中新高，尾盤漲勢收斂，終場大漲386.26點，收在27,688.63點，改寫收盤新高，連帶激勵13檔除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）、凱基台灣AI50（00952）、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）、FT臺灣永續高息（00961）、野村趨勢動能高息（00944）共有6檔盤中完成填息。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近期台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，目前全球僅AI應用仍持續擴張，衍生對算力的強勁需求，我國半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能，出口成長動能可望延續。在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。