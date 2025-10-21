債券ETF受益人數持續減少 群益優選非投等債人氣最旺

根據集保中心10月17日最新公布的債券ETF受益人統計資料，105檔債券ETF整體受益人上周減少8,963人，連續四周減少，整體今年來減少167,797人，總受益人來到1,932,982人連續兩周創下今年新低。

觀察2025年來台股ETF受益人單檔表現，以群益優選非投等債（00953B）年增27,741人人氣最旺，也是唯一的一檔增加人數超過2萬人的債券ETF，群益ESG投等債0-5（00985B）年增14,279人表現次之，其他增加前十名依序為第一金優選非投債（00981B）、元大美債1-3（00719B）、主動中信非投等債（00981D）、國泰投資級公司債（00725B）、凱基美國非投等債（00945B）、主動聯博投等入息（00980D）、主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D）。這十檔債券ETF，包括00953B在內共有四檔是非投等債，整體來看非投等債相對受投資人青睞。

ETF理財達人表示，債券ETF人氣王00953B是月配型債券ETF，選債邏輯具備較高規則，包括排除CCC（含以下）標的，使用獨創的信用因子加權來降低高風險之標的，並藉由相對嚴格的分散標準，進一步降低其波動與風險，再加上其相對較高票息之特色，使其在今年市場震盪之際，仍繳出相對較佳之好成績。綜合資產品質、息收能力、分散性與流動性等投資人注重的元素來看，00953B兼具配息亮眼、穩定現金流優勢，相當適合追求穩健收益的投資人長期持有。

群益投信債券ETF團隊表示，美國聯準會官員近期談話偏鴿，主席鮑爾亦表示將考慮結束縮表，此外，美中貿易爭端再起，再加上美國地區性銀行傳出貸款詐欺事件，使得資金湧入債券市場避險。

不過，市場情緒雖欠佳，但多數企業公布的第3季財報仍屬穩健，且聯準會持續緩步降息且即將結束縮表的預期，基本面持續有利於非投等債後市表現，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，投資人可多留意膝關投資契機。

00953B經理人李忠泰指出，企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，聯準會後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。