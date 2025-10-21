0050持有6.1張帳面獲利7萬多元！存股哥：不知道大盤指數會漲成這樣

＊原文發文時間為10月19日

2個禮拜前寫過一篇開槓桿買0050的文章，過了2個禮拜看看有什麼變化，結論是從+20%變成+24%，目前持有張數不變為6.1張，其中5張是以股票質押買進、1.1張是以股息再投入買進，帳面獲利$73,436（24.14%）。

前情提要一下這5張股票質押買進分別是在6-7月買的，當時我也不知道大盤指數會漲成這樣，那時也沒想太多單純就是用長期持有的心態來買，因為有現金流當後盾，所以槓桿開下去對我來說沒有什麼壓力，用後照鏡看這筆槓桿確實壓在相對低點上。

先講一下總結我認為上槓買指數可行但不適合所有人，因為開槓桿要考量的問題很多，尤其0050現金流較差，除了資本利得之外幾乎沒有套利空間，萬一遇到股災不是每個人的心態都能承受上槓情況下的急殺。

我自己這套以高股息為主，金融股、大盤指數為輔的配置目前實測還是覺得很不錯，加上槓桿跟現金流可以補上源源不絕的火力，攻守兼具能動能靜，還有黃金當最後避險手段，應該能應對大多數的市場變化沒問題。

雖然目前還是以高股息為主要買進部位，不過0050我肯定也會繼續買的，順應市場趨勢隨時調整自己的存股模式，才能成為一個頂尖投資人，這是我給自己設定的目標。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。